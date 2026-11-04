Qualificazioni Europei pallamano 2028: il regolamento e cosa deve fare l’Italia per staccare il pass

La nazionale italiana di pallamano è pronta a intraprendere il suo percorso nelle qualificazioni agli Europei 2028. Gli azzurri sfideranno in prima battuta Slovacchia, in casa, e Belgio, in trasferta: due gare delicate da non sbagliare per cercare di mettere in discesa “la strada”.

Cosa deve fare l’Italia per staccare il pass verso gli Europei di pallamano 2028?

Gli Europei si terranno fra Portogallo, Spagna e Svizzera: tutte e tre le nazioni saranno quindi qualificate di diritto all’evento. Oltre a queste nazioni, anche i campioni in carica della Danimarca saranno presenti di diritto alla manifestazione.

Oltre a queste quattro squadre, le altre andranno a caccia dei pass a disposizione tramite i gironi sorteggiati negli scorsi mesi.

In totale sono 8 i gruppi composti. L’Italia si trova nella Pool 7, insieme a Germania, Slovacchia e Belgio.

Ogni gruppo prevede che siano le due migliori classificate a qualificarsi direttamente agli Europei di pallamano 2028, per un totale di 16 pass a disposizione, a questi poi vanno aggiunti anche ulteriori 4 pass da assegnare alle migliori terze. Per comporre questa graduatoria, come avvenuto in passato, si terrà conto solo ed esclusivamente dei risultati che le terze di ogni singolo raggruppamento hanno ottenuto contro le prime e le seconde del proprio gruppo.

In totale quindi saranno 24 le squadre che parteciperanno agli Europei 2028 di pallamano: che si terranno dal 13 al 30 gennaio 2028 fra Portogallo, Spagna e Svizzera.