Pallamano: Italia chiamata all’insidiosa trasferta in Belgio

Dopo aver battuto la Slovacchia (34-32), in una partita tirata e risolta nel finale dalle parate di Pau Panitti e dalle accelerazioni offensive di Mengon e compagni, la nazionale italiana di pallamano è già pronta a guardare al prossimo impegno di qualificazione per gli Europei 2028.

All’orizzonte c’è la gara con il Belgio, in programma sabato 7 novembre ad Hasselt dalle ore 20.10. I “Red Wolves” intanto sono stati sconfitti dalla Germania nella loro gara d’apertura (42-32, con un Danesi da 11 gol) e cercheranno subito di rifarsi.

Per l’Italia di Bob Hanning questa sarà una “Prova del 9” sotto tanti aspetti: il primo quello di dare continuità alla vittoria contro un’altra squadra sulla carta più debole, il secondo di tenere botta fisicamente in un match che comunque avrà anche il peso di un viaggio, seppur non eccessivamente lungo, e il terzo quello psicologico riguardante il fatto – in caso di successo – di mettere la strada in discesa verso la kermesse continentale, al di la poi delle gare che vedranno gli azzurri opposti alla Germania a marzo dell’anno prossimo.

Vincere vorrebbe dire lanciare un messaggio e potersi concentrare poi a pieno verso i Mondiali 2027, con bel boost di energie e autostima.

La strada è tracciata, ora bisogna percorrerla per andare a ottenere un nuovo pass verso un “Big Tournament” e continuare in un percorso di crescita e di identità che sta vedendo la squadra di Bob Hanning mettersi in gioco sempre nel modo migliore possibile, anche quando le cose non sono facili.