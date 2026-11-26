Il giorno dopo il confronto interno seguito al Gran Premio di Las Vegas, a Lusail tocca a Lewis Hamilton dare la sua versione. Il pilota Ferrari non si sottrae alle domande, ma sul contatto con Charles Leclerc preferisce non tornare. Conferma soltanto di aver parlato sia con il compagno sia con Frederic Vasseur, in colloqui che definisce positivi, senza svelarne i contenuti. È la stessa linea scelta da Leclerc, e conferma la volontà del team di tenere la discussione dentro il box.

“Sono due situazioni piuttosto diverse, ma non voglio tornare su quanto accaduto la scorsa settimana. Sto cercando di guardare avanti, abbiamo ancora due gare e dobbiamo concentrarci sulla possibilità di massimizzare il nostro bottino di punti“, ha detto il britannico, rispondendo a chi gli chiedeva di paragonare il contatto con il compagno al duello con Lando Norris nella stessa curva.

Leclerc ha ammesso oggi che serve una soluzione diversa da quelle adottate finora, mentre lui il tema l’aveva posto già dopo il Gran Premio d’Italia, chiedendo linee guida più precise per i duelli tra i due piloti. Il sette volte campione del mondo non ha cambiato idea, ma lascia la decisione al Team Principal. “Alla fine spetta a Fred decidere – ha sottolineato Hamilton – avevo già espresso chiaramente il mio punto di vista all’epoca, quindi non c’è molto altro da aggiungere. Ho detto ciò che pensavo e la mia posizione non è cambiata”.

Hamilton ricorda che i confronti preventivi con Leclerc non sono mancati durante l’anno e che i due hanno analizzato insieme le caratteristiche dei singoli circuiti. Ma una regola valida per ogni situazione, secondo lui, non esiste. “Non puoi contemplare tutte le eventualità, perché ogni scenario è diverso. Ma puoi sicuramente analizzare ogni gara, curva per curva, e discutere delle varie situazioni, ed è ciò che Charles ed io abbiamo fatto. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo che magari non avevi previsto. Devi anche affidarti al tuo istinto, ma al centro di tutto deve esserci sempre la squadra“.

Si tratta di una questione di principio. “Parlando per me stesso, quando sono al volante e sto attaccando un avversario, chiunque esso sia, penso sempre a quali conseguenze possa avere ciò che sto facendo per tutte le persone che lavorano alle mie spalle, per la squadra. Cerco davvero di essere il più responsabile possibile e di prendere la decisione migliore quando sono in fase d’attacco“.

Il britannico ha una convinzione: “Troveremo una soluzione, alla fine siamo compagni di squadra. Impariamo sempre da queste esperienze, anche se magari dall’esterno non sembra così. Trarremo degli insegnamenti da questo periodo difficile. Continuo a credere in tutto ciò che stiamo costruendo e nel lavoro che stiamo facendo dietro le quinte”.

E aggiunge: “Quando tutto va bene, quando vinci sempre, non impari molto. È nei momenti più difficili che impari davvero. E questi sono sicuramente momenti molto impegnativi per Fred, Charles e me. Ma credo che siano proprio queste le circostanze in cui si cresce e ci si avvicina, attraverso il dialogo e la volontà di sedersi attorno a un tavolo“.

A questo punto, si spera di mettere un punto in serenità: “Mi auguro che durante la sosta resteremo in contatto, probabilmente più sul piano personale. Saremo fuori dal contesto della competizione e sarà molto più semplice fare due chiacchiere. Non ho dubbi che il prossimo anno torneremo a lavorare duramente insieme e che ci troveremo in una situazione migliore. Spero che riusciremo a introdurre procedure più efficaci per far compiere un salto di qualità alla squadra“.

Il sette-volte iridato ha nuovamente ribadito un concetto già espresso: “Sono arrivato qui con l’obiettivo di riportare la Ferrari al vertice. È stata una stagione estremamente impegnativa, ma è molto facile soffermarsi sugli aspetti negativi, mentre a me piace guardare a quelli positivi. Stiamo lottando per il secondo posto nel mondiale costruttori, abbiamo vinto delle gare e credo che quest’anno, soprattutto a livello di telaio, abbiamo avuto la monoposto migliore. È merito di tutte le persone che lavorano in fabbrica, che hanno portato gli aggiornamenti, e sono molto orgoglioso di loro“.

Resta un punto debole, e Lewis lo indica come la priorità per il 2027: “Abbiamo avuto una buona velocità in rettilineo? No. È uno degli aspetti su cui stiamo lavorando per il prossimo anno. Se riusciremo a fare un passo avanti su quel fronte, credo che saremo davvero molto forti“.