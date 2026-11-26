Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Mondiale di F1, Charles Leclerc sceglie la linea della sobrietà. Niente accuse e niente polemiche pubbliche: il monegasco prova a raffreddare il clima dopo lo scontro di Las Vegas con Lewis Hamilton, l’ennesimo contatto tra le due Ferrari. A Maranello, però, il messaggio è chiaro: la rivalità interna ha bisogno di confini più netti.

Nella sala stampa di Lusail, Leclerc ha incassato senza riserve il richiamo del team principal Frédéric Vasseur. “Sapevo qual era la posizione di Fred e come pilota lo devo accettare“, ha spiegato. “Siamo due piloti forti che vogliono chiudere l’uno davanti all’altro. Purtroppo di recente sono successi troppi episodi come questo“.

Sul tema delle nuove regole d’ingaggio ha però preferito non scendere nei dettagli: “Non posso approfondire. L’attenzione dall’esterno è altissima, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare il più possibile nuovi problemi“.

Il riferimento è alla serie di episodi ravvicinati delle ultime settimane, culminata nella notte del Nevada. Il contatto è costato al numero 16 una penalità di dieci secondi, che lo ha fatto scivolare al decimo posto, alle spalle del britannico, settimo al traguardo. Ne è seguita la dura reazione pubblica di Vasseur, una fermezza che Leclerc dice di condividere. “Mi sono assunto le mie responsabilità per Las Vegas, ma concordo con Fred: il contatto tra due Ferrari è inaccettabile. Con Lewis ne avevamo già parlato per trovare una soluzione, e credo che il nostro rapporto fuori dalla pista sia molto forte. Poi la cosa si è ripetuta in gara e lì bisogna intervenire, ma, come ho detto, non voglio tornare sull’incidente“.

Chiuso il capitolo disciplinare, lo sguardo si sposta sulle ultime due gare, Lusail e Abu Dhabi, e sul bilancio di un 2026 tutt’altro che semplice. “È stata una stagione impegnativa, credo per ogni pilota“, ha raccontato Leclerc. “Nella parte centrale ho vissuto un periodo difficile, con alcune aree della macchina che non mi facevano sentire a mio agio. Poi siamo cresciuti: adesso il feeling è abbastanza buono e speriamo di chiudere bene queste ultime due gare“.