Si è concluso con un misero decimo posto il Gran Premio di Las Vegas 2026 di Charles Leclerc. Il monegasco, dopo aver dato avvio alla rimonta nei primi giri, ha poi ingaggiato la lotta con Lewis Hamilton, toccando nel corso del 38esimo giro la gomma del britannico e sporcando la sua gara con i dieci secondi di penalità che lo hanno retrocesso in decima piazza al termine di una gara caotica.

Un errore grave quello di Leclerc che in un momento delicato della corsa ha penalizzato non solo la sua gara ma anche quella del compagno di squadra, riaccendendo le discussioni apparse sedate dopo Interlagos. Adesso, probabilmente, dopo mesi di testa a testa e battaglie senza uno scopo e penalizzando solo la scuderia di Maranello, è forse arrivato il momento di decisioni forti per il Team Principal.

Fred Vasseur ha infatti voluto subito incontrare Leclerc prima delle interviste per un primo confronto tra i due. Il monegasco si è poi diretto davanti al microfono di Sky Sport, dove con volto cupo ha analizzato quanto successo: “Se ho preso la penalità vuol dire che per i commissari è colpa mia. Se è così lo accetto. Non ho l’impressione che quando parlo con Hamilton ci siano dei problemi. Non ho molto da dire, oggi ho preso una penalità di 10”, la colpa sarà mia. Riguarderò bene l’incidente, di questo weekend non salvo niente”.