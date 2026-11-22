È una Ferrari in netto stato confusionale quella vista oggi in occasione del Gran Premio di Las Vegas 2026, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Le due monoposto della scuderia di Maranello hanno corso una gara in rimonta, riuscendo nell’intento nella prima parte ma ostacolandosi incredibilmente (e nuovamente) nella parte centrale, facendo rivenire al pettine tutte le questioni passate.

Dopo Interlagos, la situazione interna tra Hamilton e Leclerc sembrava chiarita, ma quanto successo oggi sul circuito americano è una nuova dimostrazione del clima teso che si respira a Maranello. Nel corso del 38° giro, infatti, Charles Leclerc ha commesso un errore grave toccando la gomma posteriore di Hamilton e costringendolo a girarsi in mezzo alla pista.

Il monegasco è stato così penalizzato dai commissari con 10 secondi di penalità, gli stessi che pochi giri prima sono stati inflitti ad Hamilton per aver tagliato una curva in un corpo a corpo con lo stesso monegasco e Norris. I risultati delle azioni dei ferraristi hanno rovinato la loro gara, conclusa al settimo posto dal britannico ed al decimo da Leclerc. Una situazione inaccettabile e reiterata che dovrà essere analizzata e chiarita dalla scuderia ed in primis dal Team Principal Fred Vasseur.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE TRA LECLERC ED HAMILTON