Dove la prossima gara di F1? GP Brasile 2026: programma, orari, tv

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Brasile. L’evento è programmato nel weekend del 6, 7 e 8 novembre. Per la verità, la dicitura “GP del Brasile” è scorretta, poiché dal 2021 l’appuntamento di Interlagos si è tramutato nel Gran Premio di San Paolo. Una differenza de jure, perché de facto ci troviamo di fronte sempre alla stessa gara, la quale ha semplicemente cambiato denominazione.

Il tracciato misura 4.309 metri. La prima presenza in calendario è datata 1973 e la vittoria fu appannaggio di Emerson Fittipaldi su Lotus. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato Lando Norris alla guida di una McLaren. Quello del 2026 sarà il quarantatreesimo Gran Premio iridato a tenersi nei sobborghi di San Paolo.

L’autodromo di Interlagos, progettato a inizio anni ’70, ma profondamente rinnovato a fine anni ’80 è vecchio stile. Caratterizzato da una carreggiata stretta e da vie di fuga impietose, rappresenta una sfida per i piloti contemporanei, anche grazie ai suoi significativi saliscendi. Per esempio, la rampa Mergulho, che conduce al rettilineo di partenza, è ripida tanto qanto l’Eau Rouge a Spa-Francorchamps! Il meteo, poi, può sparigliare le carte in maniera sostanziale, sia in qualifica che in gara, producendo talvolta risultati a sorpresa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Paolo 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP BRASILE F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 16:30-17:30, Prove libere (I)

Ore 20:00-21:00, Prove libere (II)

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 18:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP BRASILE F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.