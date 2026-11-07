Lando Norris: “Felice di tornare in pole, mi sono adattato velocemente alla pioggia”

Lando Norris ha centrato la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, trovando il guizzo giusto sul bagnato di Interlagos con un giro in 1:27.470. Al suo fianco, in prima fila, scatterà il neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, terzo tempo in pista ma promosso al secondo posto in griglia da una sessione che il maltempo e una raffica di penalità hanno rimescolato in profondità.

Il pilota della McLaren, che si è lasciato alle spalle un pomeriggio complicato, ha raccontato con evidente soddisfazione le sensazioni a caldo: “Una lunga giornata, sono felice di tornare in pole in condizioni diverse dal 2025, essendo la p.1 consecutiva“.

Le previsioni, del resto, lasciavano immaginare uno scenario ancora più difficile. “Sembrava che dovesse piovere ancora di più, ma siamo riusciti a massimizzare con quello che avevamo“, ha dichiarato Norris, sottolineando come il team sia stato bravo a sfruttare al meglio le finestre concesse dal cielo di San Paolo, senza farsi trovare impreparato quando la pista offriva margini migliori.

Il britannico ha poi spiegato come si è sviluppata la sua qualifica, partendo da una novità: “È la prima volta che abbiamo girato in queste condizioni, ho capito come fare rapidamente“. Una lettura veloce del problema, che gli ha permesso di costruire il proprio sabato passo dopo passo. “Prima con le gomme fullwet abbiamo messo insieme buoni giri, poi le intermedie“, ha proseguito, ricostruendo la sequenza delle mescole che lo ha condotto al miglior tempo.

Non ha nascosto, però, che la concorrenza si sia fatta sentire: “Gli altri sono piuttosto veloci, ma sono soddisfatto per i miei tempi“. Una frase che ammette la pressione dei rivali, a cominciare dalle Mercedes, e che al tempo stesso fotografa la fiducia di chi sa di aver tirato fuori il massimo.

Proprio le Mercedes sono state protagoniste di una griglia tutt’altro che lineare. George Russell, secondo in 1:27.674, sconterà cinque posizioni di penalità per la sostituzione dell’ICE, lasciando così la prima fila ad Antonelli, che con il suo 1:28.095 si ritrova a partire accanto a Norris. Peggio è andata a Charles Leclerc: la Ferrari, quarta in pista con 1:28.289, ha incassato dieci posizioni di penalità per il cambio di componenti della power unit e scatterà dalla quattordicesima casella. Ne approfitta Liam Lawson, autore di un 1:28.321 con la Racing Bulls, che guadagna terreno e si piazza in seconda fila. In fondo alla griglia ci saranno Lewis Hamilton e Max Verstappen.