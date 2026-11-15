Lacrosse, l’Italia prevale alla distanza sulla Lettonia e avanza ai quarti degli Europei sixes

L’Italia ha travolto la Lettonia con il perentorio punteggio di 25-9 e si è qualificata ai quarti di finale degli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto in seguito alla sconfitta subita contro i Paesi Bassi, gli azzurri hanno dettato legge nel playoff e si sono meriti la possibilità di proseguire la propria avventura sui pratoni di Salou (Spagna), dove ora sono attesi dal durissimo confronto con Israele.

La nostra Nazionale tornerà in campo lunedì 16 novembre (ore 16.00) in una partita di fondamentale importanza: l’eventuale approdo in semifinale garantirebbe anche il biglietto per i Mondiali 2027, altrimenti bisognerà cimentarsi nel tabellone di consolazione per il quinto posto, l’ultimo utile per guadagnare la presenza alla prossima rassegna iridata, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi Olimpici. Gli azzurri partiranno con gli sfavori del pronostico, ma hanno tutte le carte in regola pe inseguire il colpaccio ad effetto.

La partita odierna è stata molto equilibrata per i primi tredici minuti: 8-6 con le doppiette di Alexander Varsaro, John Piatelli e Ryan Favaro e Vince D’Alto. Tra la parte conclusiva del secondo quarto e le battute inziali del terzo quarto, l’Italia ha confezionato un micidiale parziale di 9-0 con le doppiette di Brian Piatelli e Vince D’Alto e le marcature di Tiberiu Gabriel Sirbu, Alexander Vardaro, David Disque e Luca Lietti.

Avanti per 17-6 dopo ventuno minuti, la compagine tricolore ha controllato agevolmente la situazione e si è involata verso una comoda affermazione. Vince D’Alto ha chiuso da miglior marcatore con sei reti all’attivo, pokerissimo per Alexander Vardaro, triplette per David Disque, John Piatelli e Ryan Favaro, due reti a testa per Luca Lietti e Brian Piatelli.