Lacrosse, l’Italia surclassa il Portogallo e avanza agli Europei sixes: sfida esigente per meritarsi i quarti

L’Italia ha travolto il Portogallo con il perentorio punteggio di 22-13 e ha infilato la terza vittoria agli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo il successo iniziale con la Finlandia e la battuta d’arresto contro i Paesi Bassi in seguito a due tempi supplementari, gli azzurri si erano ripresi ieri regolando la Svezia in maniera nitida e oggi hanno rispettato il pronostico della vigilia contro i lusitani.

La nostra Nazionale ha chiuso la fase a gironi al secondo posto (tre successi e una sconfitta), alle spalle degli imbattuti Paesi Bassi (4-0). Soltanto le vincitrici dei quattro raggruppamenti si sono qualificate direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze classificate dovranno disputare un playoff di ammissione: l’Italia se la dovrà vedere contro la perdente di Lettonia-Polonia nella sfida in programma domenica 15 novembre (ore 11.00), per meritarsi il quarto di finale contro la Germania.

Le prime cinque classificate di questa rassegna continentale si qualificheranno ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi Olimpici e si determineranno le sei compagini che avranno una seconda chance di ammissione a Los Angeles 2028. Dai pratoni di Salou (Spagna) dipendono le sorti dell’Italia lungo il cammino che conduce in California, passando da Colorando Springs, sede della rassegna iridata del prossimo autunno.

La partita odierna è stata a senso unico: Portogallo in vantaggio con Mike Hawkins dopo 42 secondi, ma poi l’Italia ha messo a segno sette gol in sei minuti (tripletta di Brian Piatelli, doppietta di David Disque, marcature di Luca Lieti e Alexander Vardaro). Avanti per 15-5 all’intervallo lungo, gli azzurri hanno controllato agevolmente la situazione e si sono involati verso la vittoria senza troppi patemi d’animo. Da annotare i pokerissimi firmati da David Disque e Ryan Favaro, quattro reti di Brian Piatelli, doppiette di John Piatelli e Alexander Varsaro, a segno anche Vince D’Alto, Luca Lietti, Philip Mazzuca, Tiberi Gabriel Sirbu.