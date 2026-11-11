La sentenza di Johnson: “Djokovic non è più un contendente per nessun titolo dello Slam”

Il 2026 era iniziato nel migliore dei modi per Novak Djokovic che aveva raggiunto la finale degli Australian Open, torneo in cui aveva dovuto cedere il passo solamente a Carlos Alcaraz. Il serbo aveva poi raggiunto la semifinale di Wimbledon prima di una seconda parte di stagione in cui il fisico lo ha letteralmente abbandonato e i problemi si sono succeduti in serie.

L’ex tennista Steve Johnson, nell’ultima puntata del podcast Nothing Major, ha analizzato la situazione dell’ex numero uno del mondo. L’americano ha affermato, con convinzione, che la situazione attuale non permette più di poter pensare a Djokovic come candidato alla conquista di titoli del Grande Slam.

Sull’ottimismo nella corsa alla qualificazione per le Finals: “Ero molto ottimista riguardo a Novak Djokovic nelle ultime sei settimane, da quando ha dichiarato di voler andare a Torino. Pensavo che ce l’avrebbe fatta; è Novak. Perché avrei dovuto pensare il contrario? Vince a Pechino, e poi pensi che Novak sia a un passo dal successo”.

Sull’impossibilità di continuare a competere per i titoli dello Slam: “La sconfitta a Shanghai non è stata poi così pesante; ha perso contro Struff (a Basilea), ha perso contro Rinky Hijikata (a Parigi). Credo che per me sia ufficiale: Novak non è più un contendente per nessun torneo del Grande Slam. È finita. Non si può mai escluderlo del tutto, ma comincio a pensare che non ce la farà”.