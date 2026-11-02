ANNA ADELUSI A VOLLEY NIGHT! Una carriera internazionale già ricca di esperienze, il ritorno da protagonista nella pallavolo italiana e tanti obiettivi ancora da raggiungere. L’opposto dell’Omag S.Giovanni in Marignano è la protagonista della nuova puntata di Volley Night, la trasmissione di OA Sport dedicata al mondo della pallavolo!

Ospite di Laura Partenio e Paolo Cozzi, con la conduzione di Luciano de Gregorio, Anna Adelusi si racconta a 360 gradi, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e guardando alle sfide che l’attendono.

Dagli inizi al Club Italia alle esperienze internazionali in Turchia con THY e Besiktas, passando per tre stagioni in Serie A1 con Firenze, Cuneo e Roma: un percorso importante che, nonostante i suoi 23 anni, l’ha già portata a confrontarsi con realtà di alto livello della pallavolo italiana e internazionale.

Al centro dell’intervista anche il presente: il ritorno in Italia, la nuova avventura con l’Omag S.Giovanni in Marignano e la voglia di continuare a crescere, da protagonista, nel campionato italiano.

🔥 Quali sono i prossimi obiettivi di Anna Adelusi? Quali esperienze l’hanno maggiormente segnata? E quali sogni vuole ancora realizzare?

🎙️ VOLLEY NIGHT – OA SPORT Con Laura Partenio, Paolo Cozzi e Luciano de Gregorio.

▶️ Guarda l’intervista completa e raccontaci nei commenti cosa ne pensi del percorso di Anna Adelusi!

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