Lacrosse, Italia scatenata agli Europei sixes: Svezia strapazzata e pass per i quarti, le sorelle Perfetto strabiliano

L’Italia ha strapazzato la Svezia con il perentorio punteggio di 16-7 e ha firmato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2026 di lacrosse femminile, disciplina sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo aver regolato la quotata Irlanda nella giornata di ieri e aver travolto la Svizzera questa mattina, le azzurre hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono garantite il primo posto nella classifica della Pool B, con l’annessa qualificazione ai quarti di finale.

La nostra Nazionale svetta in testa al raggruppamento da imbattuta con tre affermazioni e precede l’Irlanda (2-1) e la Svezia (2-2), alla vigilia dell’ultima partita contro il fanalino di coda Finlandia (0-2), in programma giovedì 5 novembre (ore 14.30). L’Italia partirà favorita anche contro le nordiche e attenderà poi di conoscere quale sarà il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che le prime cinque classificate si qualificheranno ai Mondiali 2027, dove verranno messi in palio i primi quattro pass per i Giochi in California.

Francesca Gionfriddo e Anna Rivetti hanno operato un micidiale uno-due nei primi cinque minuti di gioco, poi le reti delle sorelle Danielle e Lauren Perfetto hanno permesso alle azzurre di issarsi sul 4-1 al termine del primo tempo. Le scandinave hanno tentato il tutto per tutto nel secondo parziale: con i gol di Kiera Runske, Lisa Magil e Zadie Besev hanno risposto alla doppietta di Lauren Perfetto, così il tabellone recitava 6-4 all’intervallo lungo.

La formazione tricolore ha fatto la differenza con un micidiale parziale di 6-2 nel terzo quarto, propiziato da una doppietta di Danielle Perfetto, una fiammata di Lauren Perfetto e le marcature di Elise Fawcett, Anna Rivetti, Anastasi Ravelli. Avanti per 12-6, l’Italia ha dovuto semplicemente amministrare e si è involata verso la vittoria con una magica tripletta di Danielle Perfetto negli ultimi otto minuti di gioco. Il tabellino recita sei gol per Danielle Perfetto, cinque per Lauren Perfetto, 2 per Anna Rivetti, uno a testa per Elise Fawcett, Francesca Gionfriddo, Anastasia Ravelli.