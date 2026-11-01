Julien Sale vince il gran finale dell’HotelPlanner Tour. Cristoni e Scalise nella top 30 della Race to Mallorca vinta da Hamish Brown

Si è concluso quest’oggi il Grand Final di Mallorca per l’HotelPlanner Tour, che altro non è che il nome sotto sponsor del Challenge Tour, il secondo circuito continentale che serve ad avere la promozione per il DP World Tour (European Tour) per 15 nomi più altri 15 in maniera più o meno condizionata, come vedremo. Si è girato al Club de Golf Alcanada, e precisamente a Port d’Alcudia, zona di Mallorca.

A vincere il torneo è il francese Julien Sale, che se lo porta a casa con un’ottima performance negli ultimi due giri, di cui quello finale lo chiude a -7, e così va a -22 in totale davanti al danese Hamish Brown (-18) e al sudafricano MJ Daffue (-17). Ottavo posto per Matteo Cristoni a -13, 14° in grande rimonta per Lorenzo Scalise (tra i secondi migliori di oggi a -6), che chiude a -11.

In questa fattispecie, la classifica della Race to Mallorca va a risolversi così: primo Brown, secondo Sale e terzo l’olandese Lars van der Vight. Per Brown si tratta della seconda promozione, dal momento che già ce l’aveva fatta nel 2024, ma non aveva poi mantenuto la carta. In totale, i 15 (e non più 20 com’era fino al 2025) che hanno la carta piena per il DP World Tour 2027 sono:

1 Hamish Brown (DEN)

2 Julien Sale (FRA)

3 Lars van der Vight (NED)

4 Christofer Blomstrand (SWE)

5 MJ Daffue (RSA)

6 Pablo Ereno (ESP)

7 Tapio Pulkkanen (FIN)

8 Adam Wallin (SWE)

9 Liam Nolan (IRE)

10 John Gough (ENG)

11 Sebastian Friedrichsen (DEN)

12 Will Enefer (ENG)

13 Marc Warren (SCO)

14 Andrew Wilson (ENG)

15 Maxence Giboudot (FRA)

Per quanto riguarda gli altri, sono in cinque che hanno la cosiddetta Categoria 19, che consente un accesso più limitato, una vera e propria forma di carta condizionata o parziale per il DP World Tour 2027:

16 Matthew Southgate (ENG)

17 Louis Albertse (RSA)

18 Kristian Hjort Bressum (DEN)

19 John Catlin (USA)

20 Pedro Figueiredo (POR)

Infine, per i seguenti nomi c’è la Categoria 20, una forma di accesso ancora più limitata per la stagione 2027 del circuito continentale:

21 MJ Viljoen (RSA)

22 Charlie Forster (ENG)

23 David Horsey (ENG)

24 Hurly Long (GER)

25 Joseba Torres (ESP)

26 Matteo Cristoni (ITA)

27 Lorenzo Scalise (ITA)

28 Calum Fyfe (SCO)

29 Frederik Kjettrup (DEN)

30 Filip Mruzek (CZE)

In buona sostanza, Cristoni (che ha per un po’ sognato anche di poter avere la carta piena, ma ha comunque disputato un’annata davvero valida) e Scalise (bravo a riprendere per i capelli il buon andamento della stagione nel finale) avranno l’esenzione più limitata. C’è però un’altra possibilità per andare sul tour europeo: il Final Stage della Q School all’Infinitum Golf di Tarragona, un’autentica maratona massacrante su sei giri dal 6 all’11 novembre. Per l’Italia possono partecipare Renato Paratore, 142° nella Race to Dubai, Cristoni e Scalise perché 26° e 27° nella Race to Mallorca, e anche Alessandro Nodari e Mattia Comotti, che in uno dei quattro tornei del Second Stage, a Las Pinaillas, si sono qualificati entrando nei primi 19, o meglio nelle posizioni altissime (nel momento in cui scriviamo il risultato complessivo non è stato diramato, ma la loro qualificazione è certa). Resta però da capire quale sarà la composizione definitiva, determinata anche da possibili rinunce e successive aggiunte dal Second Stage.

Tra le storie da rimarcare della graduatoria citata ce ne sono diverse: il terzo ritorno sul tour europeo dell’esperto finlandese Tapio Pulkkanen, ma anche la presenza dello scozzese Marc Warren, anch’egli nome noto. Da tenere d’occhio il classe 2004 francese Maxence Giboudot, peraltro promosso senza nemmeno mai aver vinto quest’anno. L’inglese Matthew Southgate, nome di spicco, rimane fuori di un posto, e tra i totali esclusi dal DP World Tour 2027 c’è anche Chris Wood, una chiamata in Ryder Cup nel 2016 e un terzo posto all’Open Championship 2009 all’attivo.