Andrew Novak continua a dominare al Mexico Open ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine del Mexico Open (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 1944 ed organizzato in coabitazione con Web.com Tour, Challenge Tour, PGA Tour Latinoamerica e Tour de Las Amèricas. A 18 buche dalla conclusione continua il dominio di Andrew Novak, che piazza un altro super round fortificando la sua leadership.

L’americano sigla infatti una tornata da -9 bogey free impreziosita dall’eagle al par 5 della buca 12 e vola allo score complessivo di -23 (190 colpi). Per il battistrada ben sei lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome del francese Matthieu Pavon. -16 e terza posizione invece per lo statunitense Doug Ghim, che precede di una lunghezza i connazionali Ben Griffin, Max Greyserman e Pierceson Coody.

Sul percorso par 71 del Vidanta Vallarta, sito nell’omonima città messicana, in settima posizione con il punteggio di -14 troviamo il canadese Mackenzie Hughes e l’americano Kihei Akina. Completano la top ten al nono posto con -13 il sudcoreano Tom Kim, il giapponese Hirata Kensei, e gli statunitensi Blades Brown e Brian Campbell. Quest’ultimo, vincitore della passata edizione, sta confermando il feeling con il percorso centroamericano. Classifica corta alle spalle di Novak, con i primi 25 della leaderboard racchiusi dal -17 al -10.

Nella serata italiana spazio al quarto ed ultimo round che potrebbe essere un’autentica passerella per Andrew Novak. I sei colpi di margine su Pavon sono più che rassicuranti, ma l’americano dovrà tuttavia continuare ad offrire il golf proposto finora evitando cali di tensione. I primi tee times sono previsti alle 16.50 italiane.