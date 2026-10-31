Al Mexico Open vola Andrew Novak dopo due giri

Giornata di grandi soddisfazioni per Andrew Novak al VidantaWorld Mexico Open. In terra messicana, infatti, è il trentunenne della North Carolina a proclamarsi leader con -14 dopo il secondo giro: lo fa con un -10 (61 colpi) che costituisce record del percorso. Il tutto recuperando ben 21 posizioni rispetto alle prime 18 buche.

Seconda posizione a -11 per cinque storie per buona misura ben diverse: se il giapponese Kensei Hirata, l’americano Ben Griffin e il belga Adrien Dumont de Chassart erano tutto sommato già in zona altissima, le novità sono rappresentate dal francese Matthieu Pavon e soprattutto dall’amateur a stelle e strisce Kihei Akina, di cui ormai è chiaro che si sentirà parlare nei prossimi anni.

Settimi a -10 gli USA Gordon Sargent e Max Greyserman, con i quali ci sono anche il canadese Mackenzie Hughes e l’inglese Marco Penge. Quanto al leader (a sorpresa) della prima giornata, l’australiano Karl Vilips, il secondo giro gli va decisamente peggio: 34° a -6 con score di +3 nella giornata.

Sono diversi i nomi di spicco a subire il taglio: si va da Tony Finau finanche a Wyndham Clark, passando per il buon numero di canadesi di spicco. E anche Rasmus Hojgaard finisce fuori, a conferma di un periodo un po’ ondivago per il danese.