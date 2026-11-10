Sinner torna a parlare: “L’obiettivo è l’Australia. Voglio giocare per 10-15 anni, devo ascoltare i medici”

Jannik Sinner è tornato a parlare in pubblico a quasi quattro mesi di distanza dall’ultima volta: era il 12 luglio quando il fuoriclasse altoatesino difese il titolo a Wimbledon, ma dopo il trionfo nel terzo Slam della stagione non è più sceso in campo a causa di un problema al ginocchio che gli ha impedito di giocare nella seconda parte di questa annata agonistica. L’attuale numero 2 del mondo ha preso parte a una conferenza stampa presso il Palazzo Allianz di City Life a Milano, in occasione della campagna di comunicazione “Con te, per tutta la partita”.

Il tennista italiano ha rotto il ghiaccio con una semplice frase: “Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per tornare più forte. Sto seguendo tutti i protocolli che ci hanno dato e lavoriamo per essere in campo prima possibile… Vediamo“. A seguire un complimento rivolto all’amico Kimi Antonelli, fresco Campione del Mondo di F1: “Lui ha fatto una grande stagione, è davvero bravissimo. Soprattutto dopo quello che ha passato l’anno scorso, ha avuto momenti di difficoltà ma è riuscito a recuperare e gli faccio i miei complimenti, davvero tanta roba“.

Alla conferenza era presente anche il coach Darren Cahill, che lo ha accompagnato negli ultimi anni e con cui la collaborazione si interromperà in vista del 2027, dove all’angolo sarà presente Magnus Norman. L’ex numero 1 del ranking ATP si è soffermato sull’ultimo periodo: “Non sono mesi semplici, mi manca la competizione, dare il 100 per cento. Se dovessi tornare in campo un mese dopo non cambia niente. Voglio giocare per altri 10-15 anni. È stato comunque un anno molto interessante, ho vinto Wimbledon e Roma mi ha dato una gioia enorme, ma ora devo solo pensare a seguire le cure. La pressione certo, un po’ la sento ma non posso fare altrimenti. Avevamo in mente un obiettivo (la Cina, n.d.r.) e abbiamo dovuto cambiare in corsa. Io devo ascoltare quello che mi dicono i medici“.

Questi mesi sono stati molto complessi e Jannik Sinner non si è voluto nascondere: “Se ho scoperto qualcosa di me in questi mesi di inattività? La verità è che per la prima volta in carriera non ho il controllo sulle cose. Momento non facile perché passo dal simulatore alla palestra al simulatore. Ho sempre detto che prima o poi mi vedrete al volante…“. L’affetto per Cahill è inalterato: “Per me è stato come un secondo padre. Ci siamo separati serenamente e resterà tra i miei contatti anche in futuro, spero di poterlo chiamare quando ne avrò bisogno“.

L’azzurro ha ulteriormente approfondito riguardo all’attività attuale: “Non faccio niente di particolare, sapete che io amo giocare a tennis invece devo fare i conti con giornate lunghe in cui sto al simulatore, vado in palestra e poi torno al simulatore. Mi sposto un po’ vado dagli amici, poi dai miei genitori. Ecco sto sperimentando qualcosa mai provata prima, ovvero che non ho io il controllo della situazione, questo forse è quello che peggio sopporto di questo periodo ma devo solo avere pazienza e fidarmi“.

Ma quando tornerà davvero Jannik Sinner? “L’obiettivo è tornare in Australia. Fare magari qualche torneo prima. Ma devo prendere tutto un passo dopo l’altro tutti i giorni verso l’obiettivo perché se poi affrettiamo magari va peggio. Però sì, l’obiettivo è l’Australia”. Ricordiamo che qualche settimana fa, il 25enne aveva dichiarato di voler disputare il Six Kings Slam, torneo di esibizione che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 27 al 30 dicembre.

Un passaggio sui contatti con gli altri tennisti: “Quando ho annunciato che la mia stagione era terminata, ho sentito un po’ di giocatori. Matteo Berrettini mi ha scritto subito, poi Draper, io ho un legame abbastanza stretto con Jack, anche lui sta passando un momento non semplice, quindi lui mi capisce forse un pochettino meglio da quel punto di vista lì. Anche Matteo, perché ha avuto diversi infortuni. Carlos Alcaraz mi ha scritto come avevo scritto io a lui quando o vince o quando era infortunato. È la cosa più normale, ci sono stati dei giocatori che mi hanno scritto, mi ha fatto molto piacere, però in quel momento lì ti importa tra virgolette abbastanza poco, io so quello che sento”.

Jannik Sinner ha confessato di avere seguito poco il circuito in sua assenza: “L’ho guardato poco perché volevo esserci anche io… Prima sembrava la cosa più normale giocare un torneo e vincerlo. Ora che mi manca sto apprezzando ancora di più quello che ho fatto. Continuerò a vivere il tennis alla stessa maniera, con amore e passione perché è una fortuna averlo scelto come lavoro“.