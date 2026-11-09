Jannik Sinner non è ancora guarito. Valentino Rossi: “Ha ancora un po’ di fastidio al ginocchio”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Deejay e rilanciata dal Corriere dello Sport, Valentino Rossi ha rivelato di aver incontrato per la prima volta dal vivo Jannik Sinner: i due si sono conosciuti di persona ieri a Milano, dove il tennista domai prenderà parte ad un evento con Allianz, di cui è Ambassador.

Il numero 2 del mondo poi andrà a Torino, dove sarà presente come ospite alle ATP Finals, torneo al quale ha dovuto rinunciare a causa dell’infortunio al ginocchio destro: anche le condizioni di Sinner sono state oggetto del racconto dell’ex pilota della MotoGP.

L’incontro di Valentino Rossi con Jannik Sinner: “Carlo, il mio preparatore, mi ha detto: ‘Ho visto il preparatore di Sinner, probabilmente è qui anche lui’. Eravamo nello stesso hotel, ieri sera ci siamo conosciuti: ci sentivamo per messaggio, ma era la prima volta che ci vedevamo“.

Le condizioni del numero 2 ATP: “È qui per cercare di risolvere il problema al ginocchio, che gli dà un po’ di fastidio. Jannik è bello, è in forma: è un bel ragazzone alto, più alto di me. L’ho visto sorridente, mi ha fatto una bella impressione. E gli piacciono molto i motorsport“.