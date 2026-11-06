Jannik Sinner annuncia Magnus Norman come nuovo allenatore: c’è la data di ‘inizio lavori’

In attesa di quello che potrebbe rappresentare il ritorno ufficiale in campo nel Six King Slam di fine anno, Jannik Sinner riconquista il centro dell’interesse dell’universo tennistico. L’ex numero 1 del mondo annuncia infatti la fine del suo rapporto con Darren Cahill e ufficializza Magnus Norman come nuovo allenatore.

I due inizieranno a collaborare all’inizio del prossimo mese con il torneo esibizione di Riad come obiettivo di partenza e occasione in cui testare la condizione del vincitore delle ultime due edizioni di Wimbledon in vista del rientro ufficiale previsto per l’inizio del 2027.

Norman nella sua carriera ha lavorato con i connazionali Thomas Johansson e Robin Soderling e con lo svizzero Wawrinka. I risultati ottenuti sono sempre stati eccellenti. Soderling è stato capace di superare Nadal al Roland Garros e di spingersi in finale nello Slam sulla terra battuta.

I risultati più eclatanti sono arrivati con il fuoriclasse svizzero. Wawrinka, sotto la guida del tecnico scandinavo, ha infatti conquistato tre titoli dello Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open) e si è spinto in pianta stabile nella Top 5 del ranking ATP duellando spesso alla pari con i Big Four.

L’arrivo in panchina di un profilo come Norman rappresenta una scelta improntata sullo stile della continuità del lavoro sviluppato fino a oggi. Il tecnico svedese potrà aiutare Sinner a consolidare le proprie certezze e a rilanciare quell’assalto al Rolando Garros che rappresenta, fino ad ora, l’unico Slam non ancora vinto.