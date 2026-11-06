Medvedev provoca: “Non voglio più giocare in questa stagione, ma dovrò farlo”

Daniil Medvedev, già certo della qualificazione per le Finals di Torino, ha chiuso la sua esperienza nel torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione con la sconfitta incassata nel match di secondo turno contro il peruviano Ignacio Buse, vincitore con un duplice 6-4.

Il russo, abituato a parlare senza peli sulla lingua e spesso capace di pungenti provocazioni, nell’intervista concessa a BB Tennis, è arrivato addirittura ad avanzare l’ipotesi di non voler giocare più nel 2026, scelta che però non sarà possibile attuare per l’impegno torinese.

Sulle condizioni dei campi della Paris La Défense Arena: “Personalmente, ieri mi sono divertito un mondo al National Tennis Center (centro tecnico federale della federazione di tennis francese a Parigi). I campi lì… anche se si dice che siano veloci, a me sono sembrati piuttosto lenti. Sono arrivato qui solo oggi, e qui è dieci volte più veloce, il che, ancora una volta, solleva alcune domande. Perché il campo laggiù è così tanto più lento? È stato davvero difficile trovare il ritmo e giocare bene”.

Sull’imminente partecipazione alle ATP Finals di Torino il russo trova il modo di essere sempre originale e lascia ancora il segno: “Ad essere sincero, non ho proprio voglia di giocare più in questa stagione, ma dovrò farlo”