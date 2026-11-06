Fritz, assalto ad Alcaraz per continuare a sognare le Finals: “Sono pronto alla sfida”

Taylor Fritz supera in due set il francese Arthur Fils, si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Parigi e continua la corsa verso la qualificazione alle Finals di Torino. Il livello della sfida si alza ora ulteriormente perché nei quarti di finale lo statunitense sfiderà Carlos Alcaraz.

La serata si presenta decisamente complicata per l’americano che, per continuare ad alimentare le proprie ambizioni di arrivare a Torino, non può prescindere dal successo contro un avversario che conduce con un perentorio 6-1 il bilancio dei confronti diretti. Per acquisire la certezza della qualificazione Fritz deve vincere il torneo o arrivare in finale.

Sulla prova convincente contro Fils: “Ho risposto molto bene al servizio e ho servito altrettanto bene. Quando riesco a servire con efficacia e a giocare in modo aggressivo, tutto diventa più semplice. Le condizioni erano veloci e questo mi ha permesso di fare un passo avanti in campo e cercare i colpi vincenti”.

Sulla prossima sfida contro Carlos Alcaraz: “Sono entusiasta di questa sfida e dell’opportunità che mi si presenta”, ha dichiarato Fritz parlando del confronto con Alcaraz. “È proprio per questo che sono arrivato fino a questo punto del torneo. Sapevo che probabilmente avrei dovuto affrontarlo se volevo avere la possibilità di qualificarmi per Torino. Sono pronto a giocare”.