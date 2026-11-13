Raymond Domenech e il tweet sull’Italia invecchiato malissimo: “Sconcertante il livello”

Certe partite finiscono al novantesimo. Altre, invece, cominciano a regalare soddisfazioni anche dopo il fischio finale, soprattutto quando qualcuno ha avuto la premura di esporsi in anticipo. È il caso di Raymond Domenech, che alla vigilia del verdetto del campo ha deciso di concedersi una pagella piuttosto severa della Nazionale italiana. Una valutazione che, alla luce del 3-1 rifilato alla Francia, non ha avuto esattamente il pregio della lungimiranza.

L’ex commissario tecnico dei Bleus, oggi evidentemente ancora molto interessato alle vicende azzurre, ha affidato a X il proprio pensiero durante il primo tempo della sfida di Nations League. Sono le 21:34 e il risultato è sull’1-1. Domenech osserva, giudica e non fa sconti: “Italia-Francia 1-1, un risultato insperato per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il loro livello tecnico: quanti errori nei passaggi facili, è sconcertante“.

POST DI DOMENECH SU X

Italie France 1/1 c’est inespéré pour les Italiens . Quelle faiblesse dans tous les secteurs mais le plus surprenant est leur niveau technique , que d’erreurs dans des passes faciles c’est affolant . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 12, 2026

Insomma, non proprio un attestato di stima. Piuttosto, una diagnosi calcistica con tanto di prognosi poco incoraggiante. Peccato che la partita fosse ancora lunga e che gli azzurri avessero evidentemente intenzione di rispondere sul terreno di gioco, anziché aprire una discussione sui social.

Il finale, del resto, ha trasformato il giudizio del francese in un irresistibile assist per i tifosi italiani. La squadra di Roberto Mancini ha cambiato marcia, ha trovato la strada del successo e ha chiuso sul 3-1, lasciando a Domenech un tweet da rileggere con una certa dose di imbarazzo. O, almeno, di autocritica: pratica che nel calcio non è mai particolarmente frequentata.

A rendere ancora più saporita la vicenda c’è poi un dettaglio che gli italiani non potevano certo lasciarsi sfuggire. Domenech era il commissario tecnico della Francia sconfitta dall’Italia nella finale dei Mondiali del 2006, quella di Berlino, decisa ai rigori dopo il celebre confronto tra Zinedine Zidane (oggi CT della Francia) e Marco Materazzi. Sono passati gli anni, ma evidentemente certe ferite hanno tempi di guarigione piuttosto lunghi.

Così, al triplice fischio, X si è trasformato in una piccola curva azzurra. I tifosi hanno recuperato il messaggio, rispolverato il repertorio degli sfottò e restituito al mittente una parte delle considerazioni ricevute. Non sono mancati i riferimenti a Berlino, naturalmente, né le battute sulla presunta superiorità tecnica francese. Tra le risposte, una ha conquistato una certa popolarità per semplicità e precisione chirurgica: “Raymond, quando ti passa?“.

Domanda legittima, anche se probabilmente destinata a restare senza risposta. Perché se il 2006 è ormai storia, il conto con quella finale sembra ancora aperto. E stavolta, almeno, l’Italia non ha avuto bisogno dei rigori per ricordarlo.