Roberto Mancini: “Il rigorista è Pio Esposito. Dopo lo svantaggio abbiamo vinto meritatamente”

Roberto Mancini si è mostrato giustamente raggiante nell’intervista rilasciata dopo la vittoria dell’Italia sulla Francia per 3-1 nella quinta giornata della Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri rimontano i transalpini ed ora sono ad un punto dalla qualificazione ai quarti di finale.

Le prime parole a caldo del CT azzurro: “I ragazzi hanno voglia di riscattarsi da tutto quello che è successo: c’è da lavorare, ma piano piano arriveremo al traguardo. Grande prestazione: i ragazzi sono stati bravissimi. Sono molto contento per loro e per la gente, che si è divertita“.

L’Italia era anche andata in svantaggio a causa di un errore di Donnarumma: “Sono errori che non dovrebbero accadere, siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente. Dopo lo svantaggio poteva finire in goleada, e invece siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente“.

L’entusiasmo ritrovato dagli azzurri: “Ai ragazzi, prima del via, ho detto che tante partite nessuno le ricorda, ma queste sono partite che tutti ricordano per sempre. E’ stata una grande vittoria. I ragazzi sono bravissimi, magari giovani e meno esperti dei giocatori di altre Nazionali, ma stanno facendo quello che serve per riportare l’entusiasmo alla gente“.

Sebastiano Esposito ha sbagliato un calcio di rigore, poi Pio ha segnato il secondo penalty concesso agli azzurri, ma le gerarchie per i rigoristi sono chiare per il commissario tecnico dell’Italia, che chiude con una battuta: “Il rigorista è Pio. Si sono confusi, la prossima volta non lo rifaranno“.