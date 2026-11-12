LIVE Italia-Francia, Nations League calcio in DIRETTA: a San Siro arrivano gli eterni rivali

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Francia, partita valevole per la quinta giornata del girone 1 della Lega A della Uefa Nations League di calcio. Sfida di lusso a San Siro (Milano) per gli azzurri di Roberto Mancini che provano a ripetere l’impresa contro la corazzata francese.

La nazionale italiana di Roberto Mancini riparte dalla seconda posizione del raggruppamento con 7 punti. Gli azzurri hanno costruito questo tesoretto grazie alle due vittorie contro la Turchia, sconfitta 1-4 il 28 settembre e 3-1 il cinque ottobre, e al pareggio per 1-1 proprio contro la Francia. Con questi risultati gli azzurri hanno ribaltato la sconfitta subita nella gara inaugurale contro il Belgio, tenendo vive le speranze per qualificarsi ai play-off. La Francia arriva a quest’incontro da leader del girone con 10 punti. I francesi hanno sconfitto il Belgio 0-1 e 4-1 e la Turchia 0-1.

La nazionale azzurra vuole confermare quanto fatto vedere di buono poco più di un mese fa ed insegue l’impresa contro i francesi. Pochi dubbi sull’undici titolare del CT italiano che dovrebbe ripresentare il 4-3-3 con l’attacco guidato da Francesco Pio Esposito. Qualche modifica alla formazione ideale per Zinedine Zidane, che, come nella gara d’andata, potrebbe dover fare a meno di Kylian Mbappe. La stella francese del Real Madrid non si è allenato ieri alla viglia della sfida di San Siro e dovrebbe partire dalla panchina.

Il calcio d’inizio è in programma allo stadio San Siro di Milano alle 20.45 e sarà fischiato dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’incontro. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaghi, P.Esposito, S.Esposito. CT: R.Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Restes, Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Olise, Barcola, Doue. CT: Z.Zidane.