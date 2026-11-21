Proseguirà oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.40, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa contro le Fiji, nella sfida che si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

Il XV titolare dell’Italia vedrà, rispetto alla squadra sconfitta dall’Argentina, solamente due cambi: ancora dall’inizio Allan ad estremo, con Ioane e Capuozzo alle ali, mentre la coppia di centri sarà formata ancora da Odogwu e Marin, invece in mediana partiranno Domingo Miotti, all’esordio assoluto, e Varney.

In terza linea ci saranno Lorenzo Cannone, Zuliani e Vintcent, mentre Ortombina, che torna dal 1′, e Niccolò Cannone comporranno la seconda linea, invece in prima linea con capitan Nicotera ci saranno sempre Ferrari e Fischetti. In panchina Lucchesi, Hasa, Riccioni, Ruzza, Opoku, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori.

Per il match della sesta giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026 OGGI

Sabato 21 novembre

17.40 Italia-Fiji – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FIJI

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Domingo Miotti, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Alessandro Ortombina, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Muhamed Hasa, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Enoch Opoku Gyamfi, 21 Samuele Locatelli, 22 Alessandro Garbisi, 23 Federico Mori.

Fiji: 15 Ponipate Loganimasi, 14 Selestino Ravutaumada, 13 Setareki Bituniyata, 12 Josua Tuisova, 11 Jiuta Wainiqolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Nathan Hughes, 7 Kitione Salawa, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila, 4 Setareki Turagacoke, 3 Luke Tagi, 2 Tevita Ikanivere (C), 1 Peni Ravai. A disposizione: 16 Zuriel Togiatama, 17 Vilikesa Nairau, 18 Marika Parker, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Terio Tamani, 22 Caleb Muntz, 23 Iosefo Masi.