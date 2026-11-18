Sabato 21 novembre si chiude la fase a gironi, e due partite possono cambiare la classifica prima del weekend delle finali di Twickenham, che si chiude il 29 novembre. All’Allianz Stadium l’Inghilterra riceve la Nuova Zelanda, mentre a Dublino l’Irlanda ospita il Sudafrica. Nell’emisfero nord la Francia è in testa con 21 punti, ma Inghilterra e Irlanda ne hanno 20 e sono pronte al sorpasso.

L’Inghilterra arriva al big match nella forma migliore. Nell’ultimo turno ha travolto il Giappone 78-15, con il bonus offensivo, e ha già battuto l’Australia 45-22 nel turno precedente. L’Irlanda ha risposto con il 43-15 sulle Fiji, soffrendo nel primo tempo, dopo il 42-12 all’Argentina.

Gli ospiti sono più fragili di quanto dica la classifica. La Nuova Zelanda guida il sud con 22 punti, ma a Cardiff ha perso 35-28 contro il Galles, la prima sconfitta con i gallesi dopo 73 anni. Il Sudafrica è secondo a 21 e ha ceduto 21-19 alla Francia, portando a casa solo un punto di bonus. Per gli Springboks resta però il 66-7 inflitto all’Italia.

Nelle altre sfide la Scozia, a 15 punti come il Galles, riceve il Giappone dopo il 15-12 sull’Australia. Il Galles, rigenerato dall’impresa contro gli All Blacks, affronta proprio i Wallabies, a 9 punti. La Francia, in testa a 21, è attesa dall’Argentina (11), mentre l’Italia (1 punto, ultima del nord dopo il 14-19 con i sudamericani) prova a sbloccarsi con le Fiji, ferme a zero.