Italia-Argentina oggi, Nations Championship rugby 2026: orario, tv, formazioni, streaming

Proseguirà oggi, sabato 14 novembre, alle ore 12.40, il percorso degli azzurri nel Nations Championship 2026 di rugby: l’Italia del CT Gonzalo Quesada scenderà in campo in casa contro l’Argentina, nella sfida che si giocherà allo Stadio Marassi di Genova.

Il XV titolare dell’Italia vedrà, rispetto alla squadra sconfitta dal Sudafrica, ben 5 cambi: tornerà dall’inizio Allan ad estremo, con Ioane e Capuozzo alle ali, mentre la coppia di centri sarà formata ancora da Odogwu e Marin, invece in mediana partiranno Paolo Garbisi e Varney.

In terza linea ci saranno Lorenzo Cannone, Zuliani e Vintcent, mentre Ruzza e Niccolò Cannone comporranno la seconda linea, invece in prima linea con capitan Nicotera e Ferrari rientrerà dall’inizio Fischetti. In panchina ci saranno Lucchesi, Hasa, Riccioni, Opoku, Ortombina, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori.

Per il match della quinta giornata del Nations Championship 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 14 novembre

12.40 Italia-Argentina – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-ARGENTINA

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Muhamed Hasa, 18 Marco Riccioni, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Alessandro Ortombina, 21 Samuele Locatelli, 22 Alessandro Garbisi, 23 Federico Mori.

Argentina: 15 Bautista Delguy, 14 Rodrigo Isgró, 13 Justo Piccardo, 12 Santiago Chocobares, 11 Mateo Carreras, 10 Tomás Albornoz, 9 Simón Benítez Cruz, 8 Juan Martín Scelzo, 7 Joaquín Moro, 6 Pablo Matera (C), 5 Pedro Rubiolo, 4 Guido Petti, 3 Francisco Moreno, 2 Bautista Bernasconi, 1 Boris Wenger. A disposizione: 16 Facundo Bosch, 17 Mayco Vivas, 18 Joel Sclavi, 19 Efraín Elías, 20 Juan Martín González, 21 Facundo Isa, 22 Gonzalo García, 23 Gerónimo Prisciantelli.