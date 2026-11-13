Su che canale vedere in tv Italia-Argentina, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streaming

L’intenso mese di novembre prosegue con il secondo impegno ufficiale sui tre in programma in altrettante settimane. L’Italia torna in campo per sfidare l’Argentina nella quinta giornata della Nations Championship. L’incontro si giocherà sabato 14 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova con il fischio di inizio previsto alle ore 12:40.

La parola d’ordine in casa azzurra è sicuramente riscatto. L’impegno con il Sudafrica detentore del titolo iridato si presentava come proibitivo, ma lo 0-45 incassato nel primo tempo ha pesato come un macigno sulla prova dei padroni di casa, surclassati dai quotati rivali. Contro una rivale molto più alla portata il coach Quesada si aspetta una prova di ben altro livello.

Non è stato un sabato assolutamente semplice anche quello vissuto dalla compagine sudamericana. L’Argentina, infatti, dopo una buona partenza ha subito il prepotente ritorno dei rivali propiziato dalla maggior potenza degli avanti e ha ceduto il passo alla rimonta inesorabile dell’Irlanda che ha vinto con un perentorio 42-12.

Il match tra Italia e Argentina inizierà alle ore 12.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 14 novembre

Ore 12:40 Italia-Argentina – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: Sky Go, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport