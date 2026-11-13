Rugby, l’Italia affronta l’Argentina per salvare la Nations Championship

Per l’Italia di Gonzalo Quesada è già il momento di voltare pagina. Sabato 14 novembre, alle 12.40, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, gli azzurri ospitano l’Argentina nella quinta giornata della Nations Championship, seconda uscita delle Northern Hemisphere Series. Il quadro è complicato: dopo le sconfitte con Giappone, Nuova Zelanda e Australia nel tour estivo, a Torino è arrivato il 7-66 contro il Sudafrica, con 45-0 già all’intervallo e la sola meta firmata da Ruzza. Il bilancio è di quattro partite e zero punti, in fondo al girone Nord, e una squadra falcidiata dagli infortuni, tra titolari e riserve. Contro i Pumas serve una reazione immediata per non compromettere il resto del cammino, con le Fiji a Udine il 21 novembre e il fine settimana conclusivo di Twickenham il 27-29.

Per riscattarsi Quesada cambia cinque uomini rispetto alla sfida con gli Springboks. Tommaso Allan, 92 presenze, torna titolare, questa volta come estremo, con Capuozzo e Ioane ai lati. Odogwu e Marin restano la coppia di centri, mentre in mediana giocano Paolo Garbisi e Varney. In terza linea c’è Lorenzo Cannone con Zuliani e Vintcent, in seconda Ruzza e Niccolò Cannone, e in prima linea il capitano Nicotera, Ferrari e Fischetti. Dalla panchina possono entrare Lucchesi, Hasa, Riccioni, Opoku, Ortombina, Locatelli, Alessandro Garbisi e Mori, quest’ultimo di nuovo in lista gara a più di due anni dall’ultima presenza in azzurro. Dopo la sconfitta con il Sudafrica, Quesada aveva chiesto alla squadra di portare in campo tutto ciò che a Torino non aveva funzionato.

Anche l’Argentina arriva a Genova con qualche problema. I Pumas di Felipe Contepomi vengono dal 42-12 subito a Dublino contro l’Irlanda e cambiano cinque uomini. Bernasconi sostituisce il tallonatore Montoya, fermato da un colpo alla testa. In terza linea mancano Kremer, alle prese con una distorsione alla caviglia destra, e Juan Martín González, che parte dalla panchina. Giocano Moro e Scelzo, con Pablo Matera, 128 presenze, spostato numero 6 e capitano. Benítez Cruz prende il posto di Gonzalo García in mediana. L’infortunio di Mallía rimescola i trequarti: Isgró entra all’ala e Delguy arretra a estremo. In panchina rientrano Bosch e Isa, mentre Leonel Oviedo è uscito dal ritiro per una distorsione al ginocchio sinistro. Con Petti a quota 105 caps, Matera a 128 e un pacchetto di mischia esperto, i sudamericani restano un avversario ostico.

I precedenti non aiutano, ma raccontano anche un legame speciale con la città. Sarà la sfida numero 25 tra le due nazionali, la tredicesima in Italia e la terza a Genova. Il bilancio è nettamente a favore dell’Argentina, con 18 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio nei 24 incontri precedenti. L’ultimo confronto, a Udine nel novembre 2024, finì 50-18 per i sudamericani. Al Ferraris i Pumas hanno vinto entrambe le volte: 39-22 nel 2005 e 20-18 nel 2014, quando rimontarono un’Italia vicinissima al colpaccio. Il Comune di Genova e la FIR hanno costruito attorno al match un weekend di iniziative, con ingressi dai 12 euro, e Allan ha promesso che gli Azzurri faranno di tutto per battere i Pumas. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in streaming su NOWtv, SkyGo e tv8.it.