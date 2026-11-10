Inter-Manchester City oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Un appuntamento di blasone. Nella giornata di oggi, martedì 10 novembre, l’Inter sfiderà il Manchester City nella quarta partita valida per il girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 presso lo Stadio Brianteo di Monza.

LA DIRETTA LIVE DI INTER-MANCHESTER CITY DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00

Confronto di cartellone per le nerazzurre, attualmente in corsa con quattro punti, maturati grazie alla vittoria inaugurale sull’Hacken, al pari con l’Austria Vienna e la sconfitta in casa della favoritissima Lione e forgiate dal trionfo in Campionato nel derby contro il Milan.

Non agevole il cammino percorso dalle inglesi fino a questo momento. Il Club d’oltremanica infatti ha collezionato tre pareggi misurandosi con avversarie attrezzate come Bayern Monaco (2-2), Real Madrid (1-1) e PSG (1-1), motivo per cui andrà alla ricerca della prima vittoria di questa fase.In tal senso la compagine allenata da David Sassarini non dovrà farsi schiacciare dal peso delle aspettative e dalla notorietàà di un nome così importante come quello del City, una formazione ancora in costruzione che, però, lo scorso anno, è stato eliminata ai quarti di finale, uscendo di scena contro il Chelsea.

La partita tra Inter e Manchester City, valida per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 10 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 10 novembre

21:00 Inter vs Manchester City allo Stadio Brianteo di Monza

PROGRAMMA INTER-MANCHESTER CITY CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport