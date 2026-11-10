Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CalcioSport in tv

Inter-Manchester City oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming

Pubblicato

5 ore fa

il

Per approfondire:
Inter calcio femminile
Inter calcio femminie / IPA Agency

Un appuntamento di blasone. Nella giornata di oggi, martedì 10 novembre, l’Inter sfiderà il Manchester City nella quarta partita valida per il girone unico della UEFA Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Il calcio d’inizio è fissato per le 21:00 presso lo Stadio Brianteo di Monza.

LA DIRETTA LIVE DI INTER-MANCHESTER CITY DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00

Confronto di cartellone per le nerazzurre, attualmente in corsa con quattro punti, maturati grazie alla vittoria inaugurale sull’Hacken, al pari con l’Austria Vienna e la sconfitta in casa della favoritissima Lione e forgiate dal trionfo in Campionato nel derby contro il Milan.

Non agevole il cammino percorso dalle inglesi fino a questo momento. Il Club d’oltremanica infatti ha collezionato tre pareggi misurandosi con avversarie attrezzate come Bayern Monaco (2-2), Real Madrid (1-1) e PSG (1-1), motivo per cui andrà alla ricerca della prima vittoria di questa fase.In tal senso la compagine allenata da David Sassarini non dovrà farsi schiacciare dal peso delle aspettative e dalla notorietàà di un nome così importante come quello del City, una formazione ancora in costruzione che, però, lo scorso anno, è stato eliminata ai quarti di finale, uscendo di scena contro il Chelsea.

La partita tra Inter e Manchester City, valida per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 10 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 10 novembre

21:00 Inter vs Manchester City allo Stadio Brianteo di Monza

PROGRAMMA INTER-MANCHESTER CITY CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Diretta testuale: OA Sport

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: