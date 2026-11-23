Rebus secondo singolarista per l’Italia di Coppa Davis: Filippo Volandri dovrebbe schierare uno tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, ma non è da escludere l’opzione che porta a Luciano Darderi. Il capitano azzurro, potrebbe anche non schierare Flavio Cobolli e quindi promuovere a numero 1 chi dovrebbe giocare da numero 2.

In ogni caso il numero 2 in singolare dell’Italia dovrà giocare il primo confronto di ogni tie, sfidando il numero 2 della formazione avversaria: nei quarti di finale gli azzurri dovranno affrontare la Corea del Sud, e per gli asiatici dovrebbe essere schierato Hyeon Chung.

In caso di passaggio del turno, poi, in semifinale l’avversaria sarà una tra Cechia e Canada: gli europei schiereranno uno tra Jakub Mensik e Tomas Machac, mentre i nordamericani punteranno su uno tra Liam Draxl e Alexis Galarneau.

Più variegato il possibile quadro riferito alla finale: possibile dubbio in casa Germania tra Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann, mentre la Spagna certamente punterà su Rafael Jodar. Molto meno probabili le strade che portano all’ultimo atto Cameron Norrie con la Gran Bretagna e Lukas Neumayer con l’Austria.

I POSSIBILI AVVERSARI DI BERRETTINI O MUSETTI

Quarti di finale: Hyeon Chung (Corea del Sud).

Semifinali: Jakub Mensik o Tomas Machac (Cechia), Liam Draxl o Alexis Galarneau (Canada).

Finale: Cameron Norrie (Gran Bretagna), Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann (Germania), Lukas Neumayer (Austria), Rafael Jodar (Spagna).