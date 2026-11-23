Flavio Cobolli, nel caso in cui verrà schierato in singolare nella Final Eight di Coppa Davis da Filippo Volandri, giocherà sempre il secondo incontro e sfiderà in ogni caso il numero 1 della squadra avversaria: è lui l’azzurro con il miglior ranking ATP, e questo è quanto previsto dalle regole della competizione.

Nei quarti di finale l’Italia affronterà la Corea del Sud, ed il numero 1 della formazione asiatica risponde al nome di Soonwoo Kwon: esordio abbordabile, dunque, per l’azzurro, che affronterà, in ogni caso, un giocatore fuori dalla top 100 ATP, che ha perso ieri in finale nel Challenger di Metz contro Francesco Passaro.

Nell’eventuale semifinale l’Italia affronterà la vincente di Cechia-Canada, ed inevitabilmente l’asticella si alzerà: tra le fila dei cechi dovrebbe essere schierato Jiri Lehecka (a meno che non vengano scelti Mensik e Machac per i singolari), mentre per i canadesi è certo l’impiego di Felix Auger-Aliassime.

In caso di approdo in finale, l’avversario di Cobolli arriverà dalla parte bassa del tabellone: l’azzurro, quindi, potrebbe trovarsi di fronte Alexander Zverev (Germania) o Carlos Alcaraz (Spagna), mentre sono molto più remote le ipotesi che portano ad Arthur Fery (Gran Bretagna) o a Jurij Rodionov (Austria).

I POSSIBILI AVVERSARI DI FLAVIO COBOLLI IN COPPA DAVIS

Quarti di finale: Soonwoo Kwon (Corea del Sud).

Semifinali: Jiri Lehecka (Cechia) o Felix Auger-Aliassime (Canada).

Finale: Arthur Fery (Gran Bretagna), Alexander Zverev (Germania), Jurij Rodionov (Austria), o Carlos Alcaraz (Spagna).