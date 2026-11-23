Concludere nel migliore dei modi una stagione decisamente complicata. Lorenzo Musetti, tornato a rivedere la luce in un finale di annata nel quale ha ritrovato anche il successo vincendo il torneo di Lione, vuole regalarsi una grande soddisfazione aiutando la squadra a scrivere un nuovo capitolo di storia. Il tennista toscano, nella conferenza stampa del Media Day della Final Eight di Coppa Davis, ha chiarito come il bene del gruppo sia prioritario e ha ribadito la sua voglia di provare a contribuire da protagonista alle vittorie azzurre dopo i successi del 2023 e del 2024 in cui non è riuscito ad esprimersi al meglio. Non può mancare il pensiero a Jannik Sinner, che domani si sottoporrà a intervento chirurgico per risolvere i problemi che lo costringono ai box dalla finale di Wimbledon.

Sull’onore rappresentato dalla convocazione: “Per me è sempre un onore. Ho avuto la fortuna di iniziare questo percorso in Davis un po’ di anni fa, abbiamo vinto due volte, l’anno scorso non c’ero. Sicuramente quest’anno è stato difficile e far parte della squadra significa tanto”.

Sulla necessità di mettere il bene della squadra al primo posto in Davis e sulla voglia di essere protagonista in positivo: “Come ho sempre detto al capitano Filippo Volandri, la mia disponibilità è sempre stata la priorità. Quando si viene qui non bisogna pensare a sé stessi, ma al bene della squadra. Nelle due vittorie di Davis non ho gioito individualmente come avrei voluto perché non ho dato una grande mano con i miei risultati, spero stavolta di avere la possibilità di riscattarmi, ma la priorità resta il bene della squadra”.

Il messaggio rivolto a Sinner prima dell’operazione: “Il mio augurio è che l’intervento vada nel migliore dei modi e che possa tornare in campo il prima possibile. Jannik è il motore del tennis italiano e, per me, rappresenta una grande fonte di ispirazione per l’ambizione e i risultati che è riuscito a raggiungere. Gli auguro davvero il meglio. Ha alle spalle un team molto organizzato e professionale, che saprà aiutarlo a prendere le decisioni migliori. Sono convinto che tornerà più forte di prima”.