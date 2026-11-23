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Francesco Passaro ha sconfitto uno dei coreani che affronteranno l’Italia: antipasto di Coppa Davis in un Challenger
Nella giornata di ieri Francesco Passaro ha vinto la finale del Challenger di Metz, in Francia, superando nell’ultimo atto il sudcoreano Soonwoo Kwon, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e 38 minuti di gioco: per l’azzurro si tratta del sesto Challenger vinto in carriera, il terzo nel corso della stagione.
Per entrambi i giocatori il torneo transalpino ha portato dei benefici in termini di classifica ATP: l’azzurro è salito dal numero 158 al 126, guadagnando ben 32 posizioni, mentre il sudcoreano, che fa parte della selezione che affronterà l’Italia in Coppa Davis a Bologna, si è issato dal numero 156 al 139, salendo di 17 posizioni.
Soonwoo Kwon ha vinto in carriera due titoli sul circuito ATP ad Astana nel 2021 e ad Adelaide nel 2023, raggiungendo come best ranking il numero 52 del mondo. Negli ultimi due anni ha potuto giocare molto poco in giro per il mondo a causa del servizio militare che ha dovuto sostenere nel proprio Paese.