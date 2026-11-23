Nella giornata di ieri Francesco Passaro ha vinto la finale del Challenger di Metz, in Francia, superando nell’ultimo atto il sudcoreano Soonwoo Kwon, sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un’ora e 38 minuti di gioco: per l’azzurro si tratta del sesto Challenger vinto in carriera, il terzo nel corso della stagione.

Per entrambi i giocatori il torneo transalpino ha portato dei benefici in termini di classifica ATP: l’azzurro è salito dal numero 158 al 126, guadagnando ben 32 posizioni, mentre il sudcoreano, che fa parte della selezione che affronterà l’Italia in Coppa Davis a Bologna, si è issato dal numero 156 al 139, salendo di 17 posizioni.

Soonwoo Kwon ha vinto in carriera due titoli sul circuito ATP ad Astana nel 2021 e ad Adelaide nel 2023, raggiungendo come best ranking il numero 52 del mondo. Negli ultimi due anni ha potuto giocare molto poco in giro per il mondo a causa del servizio militare che ha dovuto sostenere nel proprio Paese.