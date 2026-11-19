Un mercoledì che sorride alle big. Non sbagliano Bassano e Trissino in occasione della quinta giornata valida per la Serie A1 2026-2027 di hockey su pista, andata in scena quest’oggi con il primo turno infrasettimanale della stagione. Sia Bassano che Trissino infatti hanno centrato la vittoria, con i Campioni d’Italia particolarmente abili a battere nettamente una squadra insidiosa come Lodi.

Nella fattispecie la compagine blu azzurra e bianca si è imposta con il risultato di 3-0, andando a segno nelle ultime battute del primo tempo prima con Cocco (2:32) e, successivamente, con Pereira Morais (1:57), quest’ultimo a referto anche al 7:20 della ripresa con il terzo sigillo.

Decisamente più sofferta la vittoria di Bassano, formazione che dopo essersi portata sullo 0-2 grazie ai timbri di Diquigiovanni e Posito Esteban, ha subito il goal di Duhalde che ha accorciato le distanze, salvo poi venire ripresa al 22:56 del secondo tempo da Moya Perez. Comincerà quindi un batti e ribatti con i veneti intenti a scappare via con Martinez Cristal e i toscani abili a riacciuffare gli avversari con Giovanelli. Il pattern si ripete anche all’1:05 con Pozzato, bravissimo a siglare il 3-4 dando il la alla grande fuga bassanese, poi completata dallo stesso Pozzato (00:56) e da Martinez Cristal (00:38) per il 3-6 finale.

Da citare poi il pari tra Matera e Sarzana, così come il trionfo di Monza su Novara (3-0), quello di Valdagno in casa del Castiglione (3-6) e quello di Follonica a domicilio di Viareggio (1-3). La Serie A1 tornerà questa settimana, il 21 ed il 22 novembre, con la sesta giornata.

I TABELLINI DELLA QUINTA GIORNATA

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 18:00 – Tenostruttura di Matera

NEWCO ROLLER MATERA – HOCKEY SARZANA = 4-4 (3-1, 1-3)

Newco Roller Matera: Marimon, Yeste, Gadaleta, Uva, Turturro – Bordanove, Giudice (C), Bigatti, Ferrara, Dangelico – All. Antezza

Hockey Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Fantozzi, De Rinaldis – Manrique, Vega, Angeletti, Lavagetti, Pedroni F – All. Festa

Marcatori: 1° tempo: 4’53” Yeste (RMA), 16’30” Yeste (RMA), 24’01” Bordanove (RMA), 24’59” Angeletti (SAR) – 2° tempo: 1’21” Fantozzi (SAR), 4’33” Vega (SAR), 9’56” Uva (RMA), 23’54” Fantozzi (SAR)

Arbitri: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – TR AZZURRA NOVARA = 4-1 (3-0, 1-1)

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Bielsa, Colamaria, Galimberti (C), Olmos – Zucchetti, Pesavento M, Pesavento G, Borgonovo – All. Jaquierz

TR Azzurra Novara: Granados, Illuzzi, Barbieri N, Torres, Moyano – Maniero (C), Cardella, Rovira, Puccinelli, Pigato – All. Tataranni

Marcatori: 1° tempo: 5’08” Olmos (MNZ), 16’11” Olmos (MNZ), 21’23” Colamaria (MNZ) – 2° tempo: 8’59” Moyano (NOV), 12’19” Olmos (MNZ)

Espulsioni: 1° tempo: 6’22” Olmos (2′) (MNZ), 13’14” Colamaria (2′) (MNZ)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Luca Lossi di Forte dei Marmi (LU)

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – BCC CENTROPADANA LODI = 3-0 (2-0, 1-0)

Hockey Trissino: Zampoli, Cocco G (C), Silva G, Borgo, Morais – Malagoli, Mendez, Piccoli Gio, Bozzetto, Sgaria – All. Pinto J

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Najera, Borregan, Compagno – Faccin, Ortiz, Nadini, Monticelli Fra, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 22’28” Cocco G (TRI), 23’03” Morais (TRI) – 2° tempo: 17’40” Morais (TRI)

Espulsioni: 1° tempo: 18’46” Antonioni (2′) (LOD)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

BLUE FACTOR CASTIGLIONE – VGP VALDAGNO = 3-6 (0-5, 3-1)

Blue Factor Castiglione: Saitta (C), Esccobar, Amato, Cabella, Esquibel – Lasorsa,Raffaelli, Guarguaglini, Santoni, Ciupi – All. Achilli

VGP Valagno: Vieira, Seixas, Crocco N, Sanches, Moura – Tomba, Crocco F, Piccoli Giu, Mezzina, Vallortigara – All. Mascarenhas

Marcatori: 1° tempo: 4’04” Sanches (VAL), 7’55” Seixas (sup.num) (VAL), 8’53” Crocco F(VAL), 10’47” Tomba (VAL), 11’34” Tomba (VAL) – 2° tempo: 0’53” Lasorsa (CAS), 4’12” Seixas (VAL), 13’42” Escobar (CAS), 14’25” Escobar (CAS)

Espulsioni: 1° tempo: 5’48” Escobar (2′) (CAS), 11’46” Lasorsa (2′) (CAS) – 2° tempo: 20’10” Sanches (2′) (VAL)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

PUMAS VIAREGGIO – INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA = 1-3 (0-1, 1-2)

Pumas Viareggio: Maggi E, Cardella E (C),Maggi A, Carrieri, Marchetti – Olivieri, Benvenuti, Cortesi, Cupido, Davanzo – All. Bertolucci M

Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Cabidu, Munne, Tabarelli, Banini F (C) – Mas, Margheriti, Talarico, Mountauti Fil, Grossi A – All. Mariotti E

Marcatori: 1° tempo: 1’48” Cabiddu (FOL) – 2° tempo: 5’59” Margheriti (sup.num) (FOL), 22’28” Carrieri (PUM), 24’52” Tabarelli (FOL)

Espulsioni: 2° tempo: 2’24” Tabarelli (2′) (FOL), 14’18” Benvenuti (2′) (PUM), 18’45” Munne (2′) (FOL)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Mercoledì 18 Novembre 2026 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

VERSILIA HOCKEY FORTE – UBROKER BASSANO = 3-6 (1-2, 2-4)

Versilia Hockey Forte: Gnata (C), Giovannetti, Duhalde, Moya, Lopez – Giovannelli T, Cacciaguerra, Giovannelli L, Lossi, Bacci – All. Crudeli

Ubroker Bassano: Grimalt (C), Ipinazar F, Ipinazar P, Martinez, Pozzato – Giuliani, Diquigiovanni, Posito, Agostini P, Verona M – All. Bertolucci A

Marcatori: 1° tempo: 11’09” Diquigiovanni (BAS), 17’19” Posito (BAS), 17’34” Duhalde (FDM) – 2° tempo: 2’04” Moya (FDM), 14’29” Martinez (BAS), 22’09” Giovannelli T (FDM), 23’55” Pozzato (BAS), 24’04” Pozzato (BAS), 24’22” Martinez (BAS)

Arbitri: Carlo Iuorio di Salerno e Massimo Nucifero di Viareggio (LU)