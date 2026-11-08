Hockey pista: Trissino vince di misura nel posticipo della seconda giornata di A1

La seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di hockey su pista è ufficialmente andata in archivio, con il posticipo domenicale che ha visto il Trissino, alla prima stagionale vista la rotazione di riposi perché il campionato è a squadre dispari, battere 3-2 il Monza.

Nel primo tempo un botta e risposta: brianzoli capaci di passare in vantaggio con Colamaria, veneti abili a pareggiare con Cocco. Nella ripresa ancora Cocco e poi Borgo per il 3-1, che diventa 3-2 quando Marzonetto accorcia le distanza per degli ospiti che però non riescono a rientrare pienamente in partita.

Di seguito il tabellino del match, i risultati del weekend, la classifica aggiornata, la graduatoria dei marcatori e il calendario del prossimo turno di gioco: infrasettimanale da disputarsi tutto mercoledì 11 novembre dalle ore 20.45.

Domenica 8 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – TEAMSERVICECAR MONZA = 3-2 (1-1, 2-1)

Hockey Trissino: Sgaria, Cocco G (C), Silva G, Mendez, Malagoli – Morais, Piccoli, Piccoli Gio,Bozzetto, Zampoli – All. Pinto

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Colamaria, Marzonetto, Olmos – Bielsa, Zucchetti, Pesavento M, Pesavento G, Borgonovo – All. Jauquierz

Marcatori: 1° tempo: 14’30” Colamaria (MNZ), 17’55” Cocco (TRI) – 2° tempo: 4’24” Cocco (TRI), 12’28” Borgo (TRI), 15’32” Marzonetto (MNZ)

Espulsioni: 2° tempo: 0’49” Malagoli (2′) (TRI)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Carlo Iuorio di Salerno

104° CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 2 – SABATO 7 NOVEMBRE e DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026

7/11/26 ore 19:00 Roller Matera Pumas A.Viareggio 3-3 7/11/26 ore 20:45 Azzurra Novara H.C. Forte dei Marmi 4-3 Hockey Sarzana riposa 7/11/26 ore 20:45 Amatori Wasken Lodi H.C. Valdagno 3-6 7/11/26 ore 20:45 Follonica Hockey 1952 H.C. Castiglione 4-4 7/11/26 ore 21:00 C.G.C. Viareggio Hockey Bassano 1954 0-2 8/11/26 ore 18:00 Hockey Trissino H.R.C. Monza 3-2

CLASSIFICHE

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Ubroker H.Bassano 1954 6 2 5 V-V 2 VGP H.C. Valdagno 4 2 3 P-V 3 Innocenti Costruzioni Follonica H. 4 2 3 V-P 4 Amatori Wasken Lodi 3 2 6 V-S 5 TeamService Car H.R.C. Monza 3 2 5 V-S 6 Hockey Sarzana 3 1 2 V 7 Hockey Trissino 3 1 1 V 8 TR Azzurra Novara 3 2 -2 S-V 9 C.G.C. Viareggio 1 2 -2 P-S 10 Blue Factor H.C. Castiglione 1 2 -2 S-P 11 Newco Roller Matera 1 2 -6 S-P 12 Pumas Viareggio 1 2 -9 S-P 13 Versilia Hockey Forte 0 2 -4 S-S

CLASSIFICA MARCATORI

4 reti: Colamaria (TeamServiceCar Monza) , Esquibel (Blue Factor Castglione) e Miguel Moura (VGP Valdagno)

104° CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 3 – MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE