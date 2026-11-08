Hockey Pista
Hockey pista: Trissino vince di misura nel posticipo della seconda giornata di A1
La seconda giornata della Serie A1 2026-2027 di hockey su pista è ufficialmente andata in archivio, con il posticipo domenicale che ha visto il Trissino, alla prima stagionale vista la rotazione di riposi perché il campionato è a squadre dispari, battere 3-2 il Monza.
Nel primo tempo un botta e risposta: brianzoli capaci di passare in vantaggio con Colamaria, veneti abili a pareggiare con Cocco. Nella ripresa ancora Cocco e poi Borgo per il 3-1, che diventa 3-2 quando Marzonetto accorcia le distanza per degli ospiti che però non riescono a rientrare pienamente in partita.
Di seguito il tabellino del match, i risultati del weekend, la classifica aggiornata, la graduatoria dei marcatori e il calendario del prossimo turno di gioco: infrasettimanale da disputarsi tutto mercoledì 11 novembre dalle ore 20.45.
Domenica 8 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)
HOCKEY TRISSINO – TEAMSERVICECAR MONZA = 3-2 (1-1, 2-1)
Hockey Trissino: Sgaria, Cocco G (C), Silva G, Mendez, Malagoli – Morais, Piccoli, Piccoli Gio,Bozzetto, Zampoli – All. Pinto
TeamServiceCar Monza: Velazquez, Galimberti (C), Colamaria, Marzonetto, Olmos – Bielsa, Zucchetti, Pesavento M, Pesavento G, Borgonovo – All. Jauquierz
Marcatori: 1° tempo: 14’30” Colamaria (MNZ), 17’55” Cocco (TRI) – 2° tempo: 4’24” Cocco (TRI), 12’28” Borgo (TRI), 15’32” Marzonetto (MNZ)
Espulsioni: 2° tempo: 0’49” Malagoli (2′) (TRI)
Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Carlo Iuorio di Salerno
104° CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 2 – SABATO 7 NOVEMBRE e DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026
|7/11/26 ore 19:00
|Roller Matera
|Pumas A.Viareggio
|3-3
|7/11/26 ore 20:45
|Azzurra Novara
|H.C. Forte dei Marmi
|4-3
|Hockey Sarzana
|riposa
|7/11/26 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|H.C. Valdagno
|3-6
|7/11/26 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.C. Castiglione
|4-4
|7/11/26 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|Hockey Bassano 1954
|0-2
|8/11/26 ore 18:00
|Hockey Trissino
|H.R.C. Monza
|3-2
CLASSIFICHE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Ubroker H.Bassano 1954
|6
|2
|5
|V-V
|2
|VGP H.C. Valdagno
|4
|2
|3
|P-V
|3
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|4
|2
|3
|V-P
|4
|Amatori Wasken Lodi
|3
|2
|6
|V-S
|5
|TeamService Car H.R.C. Monza
|3
|2
|5
|V-S
|6
|Hockey Sarzana
|3
|1
|2
|V
|7
|Hockey Trissino
|3
|1
|1
|V
|8
|TR Azzurra Novara
|3
|2
|-2
|S-V
|9
|C.G.C. Viareggio
|1
|2
|-2
|P-S
|10
|Blue Factor H.C. Castiglione
|1
|2
|-2
|S-P
|11
|Newco Roller Matera
|1
|2
|-6
|S-P
|12
|Pumas Viareggio
|1
|2
|-9
|S-P
|13
|Versilia Hockey Forte
|0
|2
|-4
|S-S
CLASSIFICA MARCATORI
4 reti: Colamaria (TeamServiceCar Monza) , Esquibel (Blue Factor Castglione) e Miguel Moura (VGP Valdagno)
104° CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 3 – MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
|11/11/26 ore 20:45
|Pumas A.Viareggio
|Hockey Trissino
|11/11/26 ore 20:45
|H.R.C. Monza
|Hockey Sarzana
|11/11/26 ore 20:45
|A.F.P. Giovinazzo
|Follonica Hockey 1952
|11/11/26 ore 20:45
|Roller Matera
|Amatori Wasken Lodi
|11/11/26 ore 20:45
|H.C. Castiglione
|Azzurra Novara
|11/11/26 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|C.G.C. Viareggio
|11/11/26 ore 20:45
|Hockey Bassano 1954
|H.C. Valdagno