Hockey pista, buona la prima per Lodi e Bassano nel posticipo della prima di Serie A

Subito un grande sorriso per Lodi e Bassano. Le due big hanno vinto agevolmente i rispettivi match in occasione dei due posticipi validi per la prima giornata della Serie A 2026-2027 di hockey su pista, massimo Campionato italiano cominciato ieri, sabato 31 ottobre.

La squadra lombarda nella fattispecie ha espugnato il campo di Viareggio con un sonoro 1-10, sintesi di un match – come si evince dal tabellino – davvero mai messa in discussione e con i toscani che hanno trovato la rete della bandiera solo nelle battute finali del match, quando mancavano solo quattro minuti al termine.

Più complessa la sfida dei veneti, capaci di battere tra le mura amiche il Novara per 4-1 e molto abili a portarsi sul 2-0 tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo grazie ai sigilli di Pozzato e Giuliano Marchetti. I piemontesi sono poi tornati in partita al 14:52 della ripresa con Moyano, preludio della risposta dell’Ubroker arrivata al 6:40 con il tris di Martinez Cristal, giocatore che firmerà anche il poker al 4:17.

La Serie A1 di hockey su pista tornerà la prossima settimana. Di seguito il tabellino della gara e la classifica provvisoria, chiaramente molto corta.

Domenica 1 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

PUMAS VIAREGGIO – BCC CENTROPADANA LODI = 1-10 (0-3, 1-7)

Pumas Viateggio: Maggi E, Maggi A, Cardella, Marchetti, Carrieri – Olivieri, Benvenuti, Cupido, Cortesi, Davanzo – All. Bertolucci M

BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Najera, Borregan, Ortiz m, Faccin – Compagno, Nadini, Antonioni (C), Monticelli Fra, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 10’06” Antonioni (LOD), 11’39” Antonioni (LOD), 20’48” Faccin (LOD) – 2° tempo: 4’51” Antonioni (LOD), 8’56” Nadini (LOD), 9’39” Nadini (LOD), 10’41” Borregan (LOD), 11’11” Faccin (LOD), 17’23” Monticelli (LOD), 18’01” Faccin (LOD), 20’43” Marchetti (PUM)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Matteo Righetti di Sarzana (SP)

Domenica 1 Novembre 2026 – ore 18:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

UBROKER BASSANO – TR AZZURRA NOVARA= 4-1 (1-0, 3-1)

Ubroker: Grimalt (C), Ipinazar F, Ipinazar P, Pozzato, Martinez – Giuliani, Diquigiovanni, Posito, Agostini, Verona M – All. Bertolucci M

TR Azzurra Novara: Granados, Illuzzi, Moyano, Cardella M, Torres- Rovira, Barbieri N, Maniero (C), Puccinelli, Pigato – All. Tataranni

Marcatori: 1° tempo: 17’31” Pozzato (BAS) – 2° tempo: 9’08” Giuliani (BAS), 10’08” Moyano (NOV), 18’20” Martinez (sup.num) (BAS), 20’43” Martinez (sup.num) (BAS),

Espulsioni: 2° tempo: 17’16” Illuzzi (rosso) (NOV), 22’59” Posito (rosso) (BAS)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Giorgio Fontana di Milano