Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League i derby vanno a Cavaliers, Asiago e Renon
Cinque incontri in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League con 7 squadre italiane sul ghiaccio grazie alla bellezza di 3 derby. Tra Vipiteno e Unterland Cavaliers la spuntano gli ospiti con un rotondo 5-2. Nella sfida Gherdeina-Renon gli ospiti vincono 2-3 all’overtime. Infine nel derby Merano-Asiago gli ospiti dominano la scena e vincono con un netto 6-2. Cortina, invece, contro Salisburgo vince con un bel 3-1.
VIPITENO BRONCOS-UNTERLAND CAVALIERS 2-5
Tutto facile per gli ospiti nel primo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Engelaar e di Nissila. Vipiteno reagisce e pareggia con la reti di Gschliesser e Conci ma il finale è tutto dei Cavaliers con Kaufmann, Vaccarino e Heino che chiudono i conti sul 5-2.
SGC CORTINA-RED BULL SALISBURGO II 3-1
I padroni di casa scappano subito con le reti di Sukhytskyi e Alvera, prima che gli austriaci accorcino con Lussnig. Nel terzo tempo Pastorello porta Cortina sul 3-1 al 43:04.
GHERDEINA-RITTNER BUAM 2-3 dopo overtime.
Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, Felicetti sblocca il punteggio per Renon al 21:03. Gherdeina ribalta tutto con Colli e Vozovik, prima che Capanelli pareggi i conti sul 2-2 al 43:36. Il gol che decide tutto arriva al supplementare e porta la firma di Varttinen al 61:58.
HCM MERANO-ASIAGO 2-6
Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Garau, ma i veneti reagiscono con 4 reti consecutive. Vanno a segno Porco, Lehtonen, di nuovo Porco e Calisti per il 4-1. Utnans accorcia le distanze per Merano, ma Valentini allunga sul 5-2 per Asiago al 48:37.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027
|1
|HD Jesenice
|19
|13
|5
|0
|1
|72
|40
|+32
|40
|2
|HC Migross Asiago
|17
|10
|3
|3
|1
|78
|57
|+21
|37
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|16
|11
|3
|2
|0
|61
|41
|+20
|37
|4
|Rittner Buam SkyAlps
|17
|9
|6
|2
|0
|59
|46
|+13
|31
|5
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|18
|7
|8
|2
|1
|70
|62
|+8
|26
|6
|Red Bull Hockey Juniors
|19
|7
|10
|1
|1
|47
|67
|-20
|24
|7
|KHL Sisak
|16
|7
|7
|0
|2
|56
|43
|+13
|23
|8
|Hockey Unterland Cavaliers
|18
|5
|6
|1
|6
|62
|66
|-4
|23
|9
|HC Meran/o Pircher
|17
|5
|9
|3
|0
|39
|59
|-20
|21
|10
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|16
|5
|8
|2
|1
|53
|61
|-8
|20
|11
|Sportivi Ghiaccio Cortina
|17
|4
|9
|2
|2
|40
|57
|-17
|18
|12
|HC Gherdeina valgardena.it
|16
|4
|8
|1
|3
|49
|66
|-17
|17
|13
|EC-KAC Future Team
|16
|3
|8
|2
|3
|46
|67
|-21
|16