Cinque incontri in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League con 7 squadre italiane sul ghiaccio grazie alla bellezza di 3 derby. Tra Vipiteno e Unterland Cavaliers la spuntano gli ospiti con un rotondo 5-2. Nella sfida Gherdeina-Renon gli ospiti vincono 2-3 all’overtime. Infine nel derby Merano-Asiago gli ospiti dominano la scena e vincono con un netto 6-2. Cortina, invece, contro Salisburgo vince con un bel 3-1.

VIPITENO BRONCOS-UNTERLAND CAVALIERS 2-5

Tutto facile per gli ospiti nel primo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alle reti di Engelaar e di Nissila. Vipiteno reagisce e pareggia con la reti di Gschliesser e Conci ma il finale è tutto dei Cavaliers con Kaufmann, Vaccarino e Heino che chiudono i conti sul 5-2.

SGC CORTINA-RED BULL SALISBURGO II 3-1

I padroni di casa scappano subito con le reti di Sukhytskyi e Alvera, prima che gli austriaci accorcino con Lussnig. Nel terzo tempo Pastorello porta Cortina sul 3-1 al 43:04.

GHERDEINA-RITTNER BUAM 2-3 dopo overtime.

Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, Felicetti sblocca il punteggio per Renon al 21:03. Gherdeina ribalta tutto con Colli e Vozovik, prima che Capanelli pareggi i conti sul 2-2 al 43:36. Il gol che decide tutto arriva al supplementare e porta la firma di Varttinen al 61:58.

HCM MERANO-ASIAGO 2-6

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Garau, ma i veneti reagiscono con 4 reti consecutive. Vanno a segno Porco, Lehtonen, di nuovo Porco e Calisti per il 4-1. Utnans accorcia le distanze per Merano, ma Valentini allunga sul 5-2 per Asiago al 48:37.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026-2027