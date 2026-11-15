Hockey ghiaccio: vince solo Cortina nel sabato sera dell’Alps League

Un sabato sera che dice male, e non poco, alle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’Alps Hockey League 2026-2027. Ecco come sono andate le cose in questo sabato 14 novembre, dove a sorridere è solo una formazione del Bel Paese.

Vince 6-4 il Cortina, peraltro nell’incrocio con il Renon: padroni di casa sempre avanti, capaci di arrivare a gestire fino a 4 gol di vantaggio, grazie a Sanna. Poi il rientro un po’ degli ospiti che comunque ha portato la gara sul 5-4 (zampata di Markkula) al 44′. Nel finale Renon tutto avanti, con l’empty net: Cortina si chiude e riesce a gabbia sguarnita a chiudere con il tiro vincente di Eruzione.

Cadono invece, in serie: i Vipiteno Broncos, che cedono 2-4 all’EK Die Zeller Eisbären, gli Unterland Cavaliers, superati 3-4 agli shoot out dall’EC-KAC Future Team, il Gherdeina, che in trasferta non va oltre il 5-3 per i Red Bull Hockey Juniors, e il Merano, spazzato via 7-2 dall’KHL Sisak.

La classifica generale vede in questo momento in testa lo Jesenice: sloveni primi con 40 punti dopo 18 partite, la migliore italiana è l’Asiago. Veneti terzi a 34 punti in 16 partite giocate.