Nella terza e ultima giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals, Alexander Zverev regola Arthur Fils 6-3 7-6(6) in un’ora e trentanove minuti, ne stronca le residue velleità di qualificazione e chiude la prima fase del torneo a punteggio pieno. Nella semifinale di sabato il tedesco affronterà il secondo classificato del gruppo Ivan Lendl.

Il francese sigla l’1-0 con il diritto incrociato. Il tedesco replica per l’1-1 dopo aver rimontato da 15-30. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta dei due contendenti fino al 3-3. Nel settimo gioco il numero uno del mondo firma il break del 4-3 sull’errore da fondo del rivale. Zverev allunga 5-3 e chiude 6-3 con l’ace.

I primi due turni di battuta volano via rapidamente per l’1-1. Il francese sigla il 2-1 con l’ace e il tedesco lo imita, nel primo gioco che si conclude ai vantaggi, per il 2-2. I due giocatori difendono i rispettivi servizi senza eccessivi patemi. Il tedesco, dopo aver annullato due set point, forza l’errore dell’avversario per il 6-6. Il transalpino apre le danze con il bolide di diritto dell’1-0, ma mette fuori il comodo rovescio per il possibile 2-0. Il tedesco firma il 3-1 con la risposta di rovescio e allunga 4-1 sull’errore del rivale. Il numero uno del tabellone si procura cinque match point con l’ace, Fils gioca cinque ottimi punti con coraggio, impatta 6-6, ma affossa il rovescio tagliato in rete. Zverev scarta il regalo ricevuto e chiude 8-6 con la volée di rovescio.

Zverev conclude la sua prestazione con dieci ace, non commette doppi falli e serve il 73% di prime. Il tedesco conquista l’83% di punti quando mette dentro la prima e il 53% sulla seconda. Il numero uno del mondo mette a referto ventitré vincenti, uno in meno del francese, e commette ventidue gratuiti, otto in più del rivale.