Hockey ghiaccio: Milano batte Valpusteria nella domenica di ICE League. Bolzano vincente e capolista

Il derby della domenica di ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio va a Milano. La squadra della Madonnina ha infatti espugnato il campo di Brunico, battendo Valpusteria per 2-3 interrompendo così la striscia di sconfitte negativa patita negli ultimi due turni.

Bella partita quella disputata nella tana dei lupi. A sbloccare il risultato ci ha pensato Fitzgerlad che, al 9:39, ha portato in vantaggio i padroni di casa salvo poi essere raggiunti da Saracino in una situazione di power-play. Dopo una seconda ripresa senza particolari scossoni, la partita si è infiammata nel terzo tempo, complice il sigillo di Grant in superiorità (14:48) che fatto mettere il musetto davanti ai meneghini, riacciuffati al 17:51 da Bowbly (power-play).

A decidere le sorti del match ci ha quindi pensato Grant, abile a mettere il disco in rete al 18:47 sfruttando sempre una condizione di power-play. Sorride inoltre anche Bolzano, momentaneamente in testa alla classifica con 27 punti dopo aver passeggiato in casa contro il Vorarlberg, arginandolo per 4-1 in un vìs-a-vìs mai davvero messo in discussione.

Il Campionato Ice League 2026-2027 riprenderà venerdì 20 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.

ICE LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 15 NOVEMBRE