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Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Milano batte Valpusteria nella domenica di ICE League. Bolzano vincente e capolista

Pubblicato

31 secondi fa

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Valpusteria-Milano
Valpusteria-Milano / Iwan Foppa

Il derby della domenica di ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio va a Milano. La squadra della Madonnina ha infatti espugnato il campo di Brunico, battendo Valpusteria per 2-3 interrompendo così la striscia di sconfitte negativa patita negli ultimi due turni.

Bella partita quella disputata nella tana dei lupi. A sbloccare il risultato ci ha pensato Fitzgerlad che, al 9:39, ha portato in vantaggio i padroni di casa salvo poi essere raggiunti da Saracino in una situazione di power-play. Dopo una seconda ripresa senza particolari scossoni, la partita si è infiammata nel terzo tempo, complice il sigillo di Grant in superiorità (14:48) che fatto mettere il musetto davanti ai meneghini, riacciuffati al 17:51 da Bowbly (power-play).

A decidere le sorti del match ci ha quindi pensato Grant, abile a mettere il disco in rete al 18:47 sfruttando sempre una condizione di power-play. Sorride inoltre anche Bolzano, momentaneamente in testa alla classifica con 27 punti dopo aver passeggiato in casa contro il Vorarlberg, arginandolo per 4-1 in un vìs-a-vìs mai davvero messo in discussione.

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Il Campionato Ice League 2026-2027 riprenderà venerdì 20 novembre. Di seguito la classifica aggiornata. 

ICE LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 15 NOVEMBRE

  1. HCB Südtirol Alperia – 42 punti

  2. Steinbach Black Wings Linz – 42 punti

  3. Olimpija Ljubljana – 41 punti

  4. EC-KAC – 39 punti

  5. Moser Medical Graz99ers – 36 punti

  6. HC Falkensteiner Pustertal – 32 punti

  7. EC Red Bull Salzburg – 31 punti

  8. Milano HC – 27 punti

  9. EC iDM Wärmepumpen VSV – 25 punti

  10. FTC-Telekom – 25 punti

  11. Vienna Capitals – 21 punti

  12. Hydro Fehervar AV 19 – 21 punti

  13. HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – 15 punti

  14. Pioneers Vorarlberg – 5 punt

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