Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Milano batte Valpusteria nella domenica di ICE League. Bolzano vincente e capolista
Il derby della domenica di ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio va a Milano. La squadra della Madonnina ha infatti espugnato il campo di Brunico, battendo Valpusteria per 2-3 interrompendo così la striscia di sconfitte negativa patita negli ultimi due turni.
Bella partita quella disputata nella tana dei lupi. A sbloccare il risultato ci ha pensato Fitzgerlad che, al 9:39, ha portato in vantaggio i padroni di casa salvo poi essere raggiunti da Saracino in una situazione di power-play. Dopo una seconda ripresa senza particolari scossoni, la partita si è infiammata nel terzo tempo, complice il sigillo di Grant in superiorità (14:48) che fatto mettere il musetto davanti ai meneghini, riacciuffati al 17:51 da Bowbly (power-play).
A decidere le sorti del match ci ha quindi pensato Grant, abile a mettere il disco in rete al 18:47 sfruttando sempre una condizione di power-play. Sorride inoltre anche Bolzano, momentaneamente in testa alla classifica con 27 punti dopo aver passeggiato in casa contro il Vorarlberg, arginandolo per 4-1 in un vìs-a-vìs mai davvero messo in discussione.
Il Campionato Ice League 2026-2027 riprenderà venerdì 20 novembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ICE LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 15 NOVEMBRE
-
HCB Südtirol Alperia – 42 punti
-
Steinbach Black Wings Linz – 42 punti
-
Olimpija Ljubljana – 41 punti
-
EC-KAC – 39 punti
-
Moser Medical Graz99ers – 36 punti
-
HC Falkensteiner Pustertal – 32 punti
-
EC Red Bull Salzburg – 31 punti
-
Milano HC – 27 punti
-
EC iDM Wärmepumpen VSV – 25 punti
-
FTC-Telekom – 25 punti
-
Vienna Capitals – 21 punti
-
Hydro Fehervar AV 19 – 21 punti
-
HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – 15 punti
-
Pioneers Vorarlberg – 5 punt