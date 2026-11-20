E’ un venerdì 20 novembre che sorride alle squadre italiane impegnate nell‘ICE Hockey League 2026-2027: due partite e due vittorie, con Bolzano e Val Pusteria entrambe a segno nelle rispettive partite.

I “Foxes” si impongono con un pirotecnico 6-8 in trasferta, sulla pista del Ferencvaros. In Ungheria succede di tutto. Si parte con un triplo botta e risposta che si protrae dall’inizio del match al 24′, poi i bolzanini, a cavallo fra il secondo e il terzo periodo, piazzano il parziale decisivo: zampate di McClure, Leslie e Larcher per il momentaneo 3-6 che rompe gli equilibri e consente agli altoatesini di controllare i minuti finali, sino a chiudere con l’empty net avversario con la rete ancora di McClure.

Vincono 3-2 invece i Lupi, in casa, contro l’EC-KAC. Val Pusteria sempre avanti: prima le reti di Bowlby e Moncada poi, dopo il rientro ospite con St. Denis, la rete del momentaneo 3-1 di Ierullo nel secondo segmento di match. Gli austriaci provano a riportarsi sotto sempre con St. Denis, ma non riescono nell’aggancio.

Con questa vittoria, il Bolzano torna in vetta alla classifica: 45 punti in 20 partite disputate. Val Pusteria ora 6° a 35 punti in 19 partite archiviate. Domani toccherà a Milano: i meneghini ospiteranno in casa i Vienna Capitals.