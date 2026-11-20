Una stagione complicata, ma con il colpo ad effetto proprio all’ultima gara. Alice Pagliarini ha vissuto un 2026 da emozioni altalenanti e riparte ora da quel personale ottenuto proprio a fine annata a Rovereto con il tempo di 11”32. La ventenne velocista marchigiana è stata ospite dell’ultima punta di Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport.

Il personale sui 100 metri nell’ultima gara dell’anno (11″32): “Non è facile migliorarsi dopo una lunga stagione. Per me è stata una gara molto importante, perché quest’anno mi sono infortunata due volte e dunque la mia stagione è cominciata più tardi e sono entrata in forma dopo. Per me è stato normale e bello fare questo personale all’ultima gara dell’anno, quando per uno di solito si chiude la stagione ed invece per me è quasi come se si fosse aperta e poi chiusa in un colpo solo. Sono molto contenta ed era un tempo che pensavo di poter fare all’inizio della stagione se non mi fosse fatta male. Non importa, perché l’importante era fare il tempo ed ora so che partirò la prossima stagione già da un alto punto di partenza. Sono contenta ed è un tempo che mi rispecchia”.

Una stagione complicata e lunga, condizionata anche dai problemi fisici: “Mi sono infortunata in inverno nella finale dei 60 agli Assoluti, non riuscendo a completare la gara. Ho avuto una lesione al bicipite femorale, ma sono comunque riuscita a fare tutti gli appuntamenti che mi ero prefissata, come i Mondiali di staffetta. L’infortunio non era gravissimo, mi ha fermata per un po’ di tempo e durante la fase di recupero ci sono stati i raduni per le staffette, a cui sono andata ma non sono riuscita a provare i cambi. Il secondo infortunio è capitato dopo i Mondiali di staffetta, nella prima gara estiva a Savona e mi sono sempre infortunata alla gamba destra durante la finale dei 100 metri. Questo è stato un infortunio più grave perché ho avuto una lesione di secondo grado e ha coinvolto anche il tendine. Il recupero è stato più lungo, anche perché l’infortunio è diventato più grave di quello che pensavamo. La fatica è stata soprattutto mentale, ma sono comunque riuscita a partecipare ai vari appuntamenti. Sono rientrata ai Campionati Italiani Under 23, ma non ero in forma e quindi non era possibile provare a vincere i titoli, ma serviva solo per tornare in gara e provare. Ho puntato ad arrivare bene soprattutto agli Europei e ai Giochi del Mediterraneo. Dovendo rientrare a gareggiare ho fatto tante gare vicine e non mi era mai capitato in carriera”.

La presenza fondamentale del papà come suo allenatore, soprattutto in una stagione difficile come quella appena trascorsa: “Tutto parte da mio papà. Lui è quello che mi segue da sempre, si mette a cercare per creare lo staff. La gran parte del merito è di mio papà, che mi allena, mi segue. Anche sui recuperi sono stati bravi i miei fisioterapisti, però, in campo a fare i programmi c’è mio papà ed è stato bravo lui ad allenarmi durante i recuperi e a farmi arrivare sana agli appuntamenti che contavano. Dunque è tutto merito suo”.

Una famiglia cresciuta nel mondo dell’atletica: “Non ho mai fatto un altro sport, iniziando subito nell’atletica, anche se all’inizio non volevo farla e non mi piaceva. Io sono, però, nata sui campi di atletica, visto che mio papà già allenava e mia mamma faceva l’atleta. Quindi noi stavamo con loro. All’inizio non era però nata la curiosità, ma mia mamma me lo diceva sempre che la mia strada sarebbe stata l’atletica. Poi con la scuola ho cominciato a fare le gare, vincevo, ero brava e dunque ho cominciato ad allenarmi ed è diventata la mia passione”.

Un particolare momento in cui ha capito davvero che l’atletica fosse la parte fondamentale della sua vita: “Due anni fa mi sono fatta male al ginocchio. Mi ero lesionata il legamento crociato e non sapevo neanche se sarei tornare a gareggiare e come. In quel momento ho proprio capito che era la cosa di cui avevo bisogno nella vita, che avrei dato tutto per questo sport, che avrei raggiunto tutti i miei obiettivi. Durante quel periodo di stop stare lontana dalla pista, non potermi allenare mi ha fatto stare male diciamo. Da quando sono guarita, mi sono accorta che ci ho messo più testa, più impegno durante le gare e gli allenamenti. Ho capito che volevo fare questo e in quell’anno ero pure stata arruolata e quindi ho capito che era il mio futuro”.

Prospettive sui 200 metri: “Nei 200 non ho potuto gareggiare, anche se non sono proprio mai stata la mia gara preferita. Io meno corro e più va bene. I 100 sono proprio la mia gara perfetta. Però mi ero detta di voler comunque gareggiare nei 200, perché potrei andare bene e lo scorso anno avevo fatto un buon tempo. Non li avevo mai preparati singolarmente, ma solo come preparazione ai 60 e ai 100. Quest’anno che mi ero decisa, mi sono fatta male e non li ho fatti per niente. Dunque il prossimo anno vorrei provare a correre qualche 200 e farli bene. Mio padre pensa anche che possa andare meglio sui 200 e che sono quasi più duecentista che centista, ma bisogna allenarli. In tanti me lo dicono spesso che agli eventi importanti ci andrò nei 200 metri. Vedremo se sarà il mio destino”.

Sui cambiamenti attuati nella preparazione: “Già dall’anno scorso abbiamo cambiato un po’ durante la preparazione. Abbiamo iniziato a fare lavori che combinavano sia un po’ di corsa sia un po’ di palestra. Quindi la forza la distribuisco in più giorni e dunque legata alla corsa. Anche a livello di lavori lunghi e di tenuta abbiamo diminuito un po’ le ripetute lunghe perché ci siamo accorti che non servivano”.

Sulla stagione indoor: “Mi sento di puntare agli Europei. Nelle indoor l’anno scorso ero nel ranking per partecipare ai Mondiali. Dunque agli Europei posso farci un pensiero. Mi piacerebbe fare anche qualche meeting all’estero per costruire il ranking, visto che non sono mai riuscita a farli anche all’aperto”.