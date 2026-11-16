Padova cancella tre set point e chiude al quinto match point lo scontro diretto per la salvezza contro Prata. Il posticipo della quarta giornata di Superlega si decide ai vantaggi del terzo set, quando la Pallavolo Padova respinge l’ultimo assalto della Tinet Prata di Pordenone e firma il 3-0 (25-21, 25-23, 30-28) alla Kioene Arena. Golzadeh e Leodolter chiudono con 14 punti a testa, Orioli ne aggiunge 13. Ai friulani non bastano i 18 di Klets, miglior realizzatore della serata.

Prata prova subito a imporre il proprio ritmo. Kirill Klets e Lukas Bergmann danno peso all’attacco friulano e la Tinet sale sul 13-10. Padova rientra a quota 13 e il punteggio resta in bilico fino al 17-17. Lo strappo arriva proprio quando gli ospiti sembrano poter giocare il set alla pari fino in fondo: i padroni di casa piazzano 5 punti consecutivi per il 22-17 e costringono Prata a rincorrere. I friulani accorciano fino al 24-21, ma non riescono a riaprire il parziale.

Nel secondo set Padova costruisce il primo margine sul 12-9, ma stavolta Prata ricuce e impatta sul 17-17. La Tinet resta agganciata anche dopo il 22-20 e costringe i veneti a giocarsi il raddoppio negli ultimi scambi. Padova conserva sempre almeno un punto di vantaggio da quel momento: dal 23-22 trova il 24-22, si vede annullare la prima occasione e va sul 2-0 al tentativo successivo. Golzadeh e Leodolter danno continuità all’attacco di casa, mentre dall’altra parte Klets rimane il riferimento più efficace.

Il terzo set sembra indirizzato sul 21-16 per Padova, ma Prata trova proprio allora il suo momento migliore. La Tinet torna sotto e dal 24-22 annulla due match point consecutivi. Ai vantaggi sono anzi i friulani a procurarsi più di un’occasione per allungare la partita: prima sul 25-24, poi sul 27-26 e sul 28-27. Padova non cede e, dal 28-28, conquista gli ultimi due scambi per il 30-28 che chiude il recupero.

Klets è il miglior realizzatore della serata con 18 punti, compresi 2 ace. Per Prata va in doppia cifra anche Bergmann con 10, ma nei finali la differenza la fa la possibilità di Padova di alternare i propri terminali. Ai 14 punti di Golzadeh e Leodolter si aggiunge il contributo di Orioli, che firma 3 muri e 2 ace: tre attaccanti in doppia cifra per vincere una partita in cui, soprattutto negli ultimi due set, lo scarto si è deciso su pochi palloni.