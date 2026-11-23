Flora Tabanelli, Miro Tabanelli, Maria Gasslitter e Leonardo Donaggio vestiranno l’azzurro nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di Big Air. Si gareggia a Innsbruck, in Austria, giovedì 26 e venerdì 27 novembre. Le convocazioni sono state diramate dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, d’intesa con Valentino Mori, responsabile del settore Coppa del Mondo. Il gruppo mescola ambizioni di podio ed esperienza olimpica.

Gli occhi sono tutti su Flora Tabanelli. L’emiliana, vincitrice della Coppa del Mondo di specialità nel 2025, torna in gara dopo dodici mesi vissuti sul filo del rasoio. Il 6 novembre 2025, durante un allenamento sul ghiacciaio dello Stubai, una caduta le provocò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Mancavano cento giorni ai Giochi. Con il via libera della Commissione Medica FISI, scelse la terapia conservativa al J|Medical di Torino e rinviò l’operazione. Voleva esserci a ogni costo.

La scommessa è stata vinta il 16 febbraio a Livigno. Con un tutore in carbonio al ginocchio, Tabanelli ha firmato il bronzo olimpico nel Big Air con 178.25 punti. È stata la prima medaglia di sempre per l’Italia nello sci freestyle. Il 3 marzo, a Milano, è arrivata la ricostruzione del legamento. Poi la riabilitazione. Ora l’azzurra è pronta a riprendersi la scena.

Con lei, tra le donne, ci sarà Gasslitter. Reduce da Milano Cortina 2026, vuole partire forte nella caccia ai punti che contano. Tra gli uomini, Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora, è atteso alla conferma tra i migliori del mondo dopo un autunno di lavoro intenso. Al suo fianco Donaggio, tecnico e preciso, che punta a sfruttare le caratteristiche del trampolino del Bergisel.

Si comincia giovedì 26 novembre con le qualificazioni, maschili e femminili. I primi podi della stagione si assegnano venerdì 27, nelle finali in notturna con inizio alle 18:45.