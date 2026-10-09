Le stelle degli sport invernali azzurri guardano alla stagione 2026/2027! Si è svolto oggi, venerdì 9 ottobre, al Teatro Armani di Milano il FISI Media Day, il tradizionale incontro che anticipa una nuova annata di sfide sulla neve.

OA Sport TV dedica uno speciale alla giornata, con le interviste a Sofia Goggia, Federica Brignone, Simone Deromedis, Maurizio Bormolini, Giovanni Franzoni, Lisa Vittozzi, Laura Pirovano, Federico Pellegrino, Flora Tabanelli e Tommaso Giacomel.

Dieci protagonisti per raccontare aspettative, preparazione e obiettivi: dallo sci alpino al biathlon, dallo sci di fondo allo snowboard, passando per lo ski cross e il freestyle. Le voci degli atleti ci accompagnano verso il ritorno delle competizioni e i nuovi appuntamenti di Coppa del Mondo.

Il FISI Media Day ha riunito i medagliati olimpici delle discipline della Federazione Italiana Sport Invernali e i vincitori delle Coppe del Mondо 2025/2026: un’occasione per ritrovare i campioni e scoprire come si avvicinano alla nuova stagione.

Guarda lo speciale su OA Sport TV e scrivi nei commenti quale atleta aspetti di rivedere in gara! Interviste di Michele Cassano

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