Arrampicata: Deng e Zhao fanno volare la Cina nella speed di Santiago del Cile

La speed femminile e maschile nell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva parla il cinese. E’ infatti una doppia vittoria della potenzia asiatica, nella specialità più rapida di tutte, a monopolizzare le pareti di Santiago del Cile.

Speed femminile

Lijuan Deng, vicecampionessa olimpica a Parigi 2024, si prende l’affermazione in Sudamerica battendo la recordwoman mondiale Emma Hunt: 6.38 a 6.98 nella finalissima fra la rappresentante della Cina e quella degli Stati Uniti, in un podio che in precedenza aveva visto l’altra americana Isis Rothfork battere “al contrario” la cinese Yuji Mou (7.32 contro 7.41). Si fermano agli ottavi di finale sia Giulia Randi sia Beatrice Colli: le azzurre non trovano il ritmo migliore trovandosi la strada sbarrata rispettivamente dall’italo-americana Sophia Curcio (7.49 a 8.99) e proprio dalla vincitrice finale del contest (6.73 a 7.65).

Speed maschile

Yicheng Zhao risolve una finale con tanta tensione battendo 4.74 a 5.06 l’indonesiano Raharjati Nursamsa, in un quadro completato dal giapponese Ryo Omasa, terzo di misura dopo aver battuto l’altro cinese Shouhong Chu per 2 centesimi: 4.94 a 4.96.

Matteo Zurloni, così come successo a Beatrice Colli, non va oltre il primo turno perché capita nella parte di tabellone – in questo caso – di Raharjati Nursamsa (poi 2°) venendo battuto 4.87 a 5.43.

Nella serata italiana odierna, domenica 25 ottobre, il programma verrà chiuso dalle finali della lead maschile e femminile: l’Italia proverà a giocarsi le sue chance con Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e soprattutto Laura Rogora.