Arrampicata sportiva: Laura Rogora, grande ritorno in Coppa del Mondo! E’ seconda a Santiago del Cile

Laura Rogora si esalta nel suo ritorno nella Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Nella tappa finale del 2026, tenutasi a Santiago del Cile, l’azzurra si è presa il secondo posto nella lead femminile coronando un percorso meraviglioso sulle pareti sudamericane.

Dopo aver superato le qualificazioni, nei giorni scorsi, e la semifinale, del primo pomeriggio italiano, la climbers classe 2001 è entrata nella finale a 8 contendenti mostrando tutta la sua bravura e la sua tecnica: 48+ il suo score al termine della prova che l’ha vista mandare in visibilio il pubblico. Un punteggio meraviglioso che le ha consentito di mettersi alle spalle tutte le concorrenti in gara, tranne la fuoriclasse slovena Janja Garnbret: la campionessa olimpica di Tokyo e Parigi (boulder+lead) ha fatto segnare un “Top” irraggiungibile che le è valsa la vittoria.

A completare il podio, a proposito di Slovenia, Rosa Rekar: terza con un 46+, trovato dopo un percorso solido turno dopo turno; anche perché allo stesso score sono arrivate anche la connazionale Lucka Rakovec e la giapponese Ryu Nakagawa. Dal sesto all’ottavo posto: la belga Heloise Doumont (44+), la ceca Tereza Siruckova (38) e la statunitense Ella Fisher (37+).

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva si chiude con questo appuntamento. Il circuito tornerà nel 2027 con un calendario molto intenso che lascerà spazio anche e soprattutto ai Mondiali 2027 e ai tornei di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.