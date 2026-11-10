Francesco Bagnaia operato al piede destro: intervento riuscito, dubbi sui tempi di recupero

L’operazione è riuscita, ma la strada verso il ritorno in pista è ancora tutta da percorrere. Francesco “Pecco” Bagnaia è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la doppia frattura al piede destro rimediata nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar.

Una buona notizia per il pilota della Ducati Factory, che adesso dovrà fare i conti con una riabilitazione dai tempi tutt’altro che scontati. Con il Mondiale MotoGP 2026 ormai alle battute finali, il rientro in sella resta un’incognita.

L’intervento è stato eseguito presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, dove l’équipe medica guidata dal dottor Luigi Milano ha applicato una placca per stabilizzare la frattura del quarto metatarso del piede destro. L’infortunio, che coinvolge anche il quinto metatarso, è la conseguenza del violento highside provocato dal contatto con Fermín Aldeguer nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar, disputata sabato scorso a Lusail.

Un incidente che ha costretto Bagnaia ad abbandonare anzitempo il fine settimana qatariota e che ora rischia di compromettere anche il finale della sua stagione.

La notizia positiva è arrivata direttamente da Ducati, che ha confermato il buon esito dell’operazione. L’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per stabilizzare la frattura e consentire al pilota di iniziare quanto prima il percorso riabilitativo.

Tuttavia, il successo dell’operazione non equivale a una garanzia sul ritorno in pista. Saranno i progressi di Pecco durante la riabilitazione a determinare le tempistiche del recupero e, soprattutto, la possibilità di tornare a guidare una MotoGP in condizioni adeguate.

La situazione resta delicata: una doppia frattura al piede destro richiede cautela, soprattutto considerando le sollecitazioni a cui è sottoposto un pilota durante un Gran Premio. Il recupero dovrà quindi procedere senza forzature, con la priorità di consentire a Bagnaia di tornare in sella senza compromettere la guarigione.

Il calendario, intanto, non lascia molto margine. Dopo il Gran Premio del Qatar, all’appello mancano soltanto gli appuntamenti di Portimão, in programma dal 20 al 23 novembre, e Valencia, dal 27 al 29 sempre di questo mese. Due gare che rappresentano un obiettivo tutt’altro che scontato per il pilota piemontese.

Di seguito, il comunicato integrale diffuso da Ducati in merito all’intervento chirurgico di Francesco Bagnaia.

COMUNICATO DUCATI SU FRANCESCO BAGNAIA

“Francesco Bagnaia, questa mattina è stato sottoposto, con successo, ad un intervento chirurgico per fissare la doppia frattura, al quarto e al quinto metatarso del piede destro, conseguenza del high side di cui Pecco è stato vittima nelle fasi iniziali della Sprint del GP del Qatar lo scorso sabato. L’equipe medica guidata dal Dottor Luigi Milano, presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, ha applicato una placca al quarto metatarso del piede destro. Il pilota del Ducati Lenovo Team inizierà quanto prima la riabilitazione. I progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni“.