Alessia Manda: “Conegliano è casa: vogliamo lo scudetto. Sogno di diventare come Monica De Gennaro”

Alessia Manda è intervenuta nell’ultima puntata di Talent Zone, format in onda sul canale YouTube di OA Sport. La palleggiatrice, classe 2009, ha vinto il premio di miglior alzatrice ai recenti Europei Under 18 in cui l’Italia ha trionfato. La giovane azzurra si è soffermata su una stagione in cui alti e bassi non sono mancati, ma sono stati superati grazie all’aiuto delle compagne di squadra e della famiglia. Ampio spazio dedicato anche all’esperienza con l’Imoco Conegliano.

Sui sentimenti prima della finale contro la Turchia: “Proprio perché avevamo perso nei gironi, eravamo molto arrabbiate e prima della finale c’era il desiderio di rivincita e penso che sia riuscito molto bene perché in finale abbiamo giocato la miglior pallavolo che abbiamo potuto esprimere e siamo state molto contente, soprattutto di aver vinto contro di loro”.

Sulle frasi di carica prima della partita: “Il torneo in sé è stato molto lungo. Siamo state due settimane in Lettonia ed è stato un periodo di alti e bassi, non è stato molto facile. In quel momento, soprattutto prima della finale, il nostro allenatore ci ha detto di usare soprattutto il cuore durante la partita e ci ha detto la frase al di là del cuore. E penso che questa frase sia stata la forza che ci ha dato per vincere questa partita, che comunque non è stata facile. Però noi, con l’aiuto dello staff, soprattutto delle compagne, perché abbiamo avuto un bellissimo gruppo e infatti di questo sono davvero grata, siamo riuscite a vincere, a divertirci, ci siamo divertite davvero molto, e abbiamo tirato un respiro di sollievo quando è finita, perché davvero è stato bellissimo”.

L’emozione di condividere la nazionale con le compagne di squadra: “Con Zoe e Julie io ci vivo, con loro ho vissuto le esperienze più belle tra nazionali, Imoco, Europei, collegiali prima di iniziare l’Europeo. Loro sono state anche il mio punto di forza perché ogni volta che avevo bisogno o che loro avevano bisogno c’eravamo una per l’altra. È stato stupendo per me avere sempre un punto di riferimento nella squadra perché lo riconoscevo di più. Devo dire però comunque che tutte le altre c’erano, anche Lisa Monari che per me è stata la compagna dell’Europeo perché in camera con lei ci siamo confidate nei momenti più difficili, perché anche lei ha vissuto un momento non troppo bello, io ho avuto delle difficoltà e ci sono sempre state per me le mie compagne e quindi questo è stato perfetto”.

Sulla colonna sonora degli Europei: “Un rito portafortuna che abbiamo avuto prima di ogni partita, soprattutto dai quarti in poi. Le mie compagne, in pullman prima di arrivare, mettevano sempre le canzoni in lingua della squadra avversaria contro cui giocavamo e ogni volta c’era sempre questa canzone. Il rituale si è ripetuto contro la Francia e anche contro la Turchia”.

Sulle emozioni inattese da vivere durante e dopo la competizione: “Realizzare un po’ quello che abbiamo fatto, perché è stato un anno dove abbiamo fatto le qualificazioni a gennaio, abbiamo iniziato a lavorare da novembre e abbiamo finito a luglio. Realizzare che è tutto finito, che è finito per il meglio, diciamo che mi è scesa un po’ la lacrima, soprattutto perché ho rivisto un attimo i momenti che ho vissuto, che abbiamo vissuto tutte quante. Ci siamo date davvero tanto da fare, abbiamo sacrificato tanto, anche durante gli allenamenti. Ci siamo sempre divertite, ma abbiamo sempre lavorato sodo tutte insieme, è stata un’emozione bellissima, poi anche rivivere tutto quanto riguarda le foto, i video, quando il mio allenatore magari ogni tanto mi dice guarda che siamo ancora campioni d’Europa, così fa un certo effetto”.

Sui momenti chiave della stagione: “Sicuramente i momenti fuori dalla palestra che abbiamo vissuto, anche magari insieme agli allenatori parlando con loro e scherzando con loro. Lo staff è stato uno staff molto molto aperto, molto piacevole con cui parlare e vivere i diversi momenti. Andavamo spesso a fare anche passeggiate e tutti quei momenti insieme ci hanno soprattutto aiutato oppure magari prima delle qualificazioni facevamo i collegiali e ci preparavamo per appunto andare a Foggia a fare qualificazioni e abbiamo fatto dei lavoretti di gruppo che il nostro allenatore ci dava e quindi anche là facevamo magari a gara tra di noi. Dovevamo realizzare delle costruzioni con dei bastoncini e dello scotch. Però sì, è stato bellissimo vivere anche quei momenti fuori”.

Sullo spirito con cui si vive la pallavolo a Conegliano: “Sono sette anni che sono qua a Imoco e io ormai ritengo Imoco casa perché sono sempre stata abituata a stare qua, vedere sempre la stessa palestra, sempre gli stessi luoghi, gli stessi allenatori che magari sono un po’ anche cambiati però comunque Stefano lo conosco da tantissimo. Quando sono arrivata qua nel 2019 mi avevano già messo con il gruppo di quelle un po’ più grandi. Io ero un po’ spaventata perché arrivavo in un nuovo ambiente, perché io giocavo vicino a casa mia e quindi i miei genitori mi ricordo che dovevano portarmi fare su e giù da Favaro Veneto. Io abito a Favaro Veneto e fino a San Donà sono quaranta minuti in macchina. C’era la possibilità anche del pulmino, soltanto che io avevo paura delle più grandi e obbligavo i miei genitori a fare su e giù ogni volta. Io avevo un po’ di timore perché ero nel gruppo delle più grandi. Poi ovviamente gli allenatori mi hanno sempre aiutato, sono sempre stati tutti disponibili. È una società in cui per qualsiasi cosa hai bisogno devi parlare, loro ti aiutano e quindi sono molto grata di stare qua da tanti anni e di definirla casa”.

Sulla scelta di abitare con le compagne: “Abito qui da due anni, l’anno scorso e un po’ anche l’anno prima e quest’anno. Sì, abito insieme a loro. Io fortunatamente essendo vicino ogni weekend riesco a tornare a casa e infatti di questo sono felicissima perché a me piace vivere da sola con gli amici, però dopo un po’ basta perché diciamo che ho bisogno anche un attimo di staccare e quindi per il fatto che abito vicino mi aiuta molto. Perché ci sono quelle ragazze che abitano davvero lontane e non riescono, infatti mi dispiace un sacco per loro, però io sono contenta di come la sto vivendo qua, di tornare, quindi per me è perfetto”.

Sulla gestione dei momenti di down e l’aspetto mentale: “Ecco allora io sono un po’ la testa calda, devo ammetterlo, però in questi anni sono da quattro anni che sto con l’under 19 e quindi con Stefano Gregoris. E ho imparato soprattutto a fidarmi di lui, perché all’inizio io ero un po’ titubante, poi però col tempo io mi sto affidando molto a lui e soprattutto dalla parte tecnica, nella parte magari anche mentale e così magari fuori dalla palestra e tutto quanto. Quando io vivo momenti di down, ecco, mi faccio aiutare soprattutto dai miei genitori che per me sono come i miei migliori amici. Infatti anche magari all’europeo che non è stato un periodo facilissimo. Ecco, col fatto che eravamo lontani, che era tutto pesante, che cioè non pesante però ogni giorno stesse cose, si ripeteva tutto ed era un loop, facevamo un po’ fatica e infatti io mi sono sempre fatta aiutare dai miei genitori fuori dalla palestra, mi hanno sempre detto la parola giusta per appunto anche vincere l’Europeo perché io ero persa prima delle semifinali e i miei genitori mi hanno aiutato davvero molto. Poi ne ho parlato anche con i miei allenatori che sono sempre disponibili e quindi mi hanno sempre dato una mano anche loro”.

Sul rapporto con Stefano Gregoris e eventuali cambi da club a nazionale: “No, non cambia, anche perché conoscendoci molto bene, cambiando anche magari ambiente, anche perché tra parentesi è il mio professore di discipline sportive, quindi io ce l’ho in tutti gli ambiti. Stefano ci ha sempre aiutato, io mi sono affidata a lui soprattutto e abbiamo un bel rapporto, anche se magari a volte non ci capiamo”.

Sulle scelte successive al diploma: “Sicuramente dopo aver finito il liceo, io vorrei prendermi un anno di tranquillità, però non lo so ancora, però sicuramente vorrei continuare gli studi, fare l’università, devo ancora pensare bene a che università fare. Qualche facoltà è un po’ troppo difficile per combinare sia pallavolo sia studio, devo ancora pensarci bene. Vorrei fare giurisprudenza”.

Sul modo di vivere lo sport in famiglia: “Mia mamma ha giocato a pallavolo anche lei e mio papà invece ha fatto calcio, però a livelli altissimi. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto dall’inizio, infatti mia mamma, quando io ero ancora tanto piccola, mi allenava anche, mi ha allenato qualche anno e infatti è stato bellissimo per me avere sempre mia mamma che mi aiutava, che era un punto di riferimento così. Poi andando via e andando a Imoco, loro comunque sono sempre stati a fianco a me, mi hanno sempre sostenuto, infatti non mancano neanche una partita, sto sempre là sugli spalti, li guardo ogni volta che sono davvero grata di questo. Sono loro, c’è la mia sorella piccolina che ogni volta che viene sono felicissima e quindi per me la famiglia è davvero importante nella mia vita, cioè è proprio al top”.

Su una sconfitta da ricordare anche in senso positivo: “L’esperienza dell’anno scorso in cui abbiamo perso la finale scudetto nonostante avessimo giocato abbastanza bene, però non abbiamo fatto il nostro massimo. Io ne sono davvero consapevole, però mi porto la consapevolezza degli errori che abbiamo fatto. Non abbiamo dato quello che sappiamo fare perché non c’eravamo. Quest’anno, essendo anche quasi lo stesso gruppo, cerchiamo di lavorare con umiltà, raggiungere soprattutto l’obiettivo che l’anno scorso abbiamo perso. Questa è stata una delle sconfitte più pesanti, ma soprattutto che mi hanno fatto capire molto, che mi hanno anche aiutata perché faccio il capitano e mi hanno consentito di capire molto come comportarmi con le mie compagne, come aiutarle e quest’anno cerco di portarmi tutto quello che non siamo riusciti a ottenere l’anno scorso”.

Sul ruolo di capitano e gli insegnamenti appresi: “Non è che ci tenessi tantissimo a fare capitano, io sono contenta di farlo perché mi ha insegnato molto, soprattutto ascoltare, aiutare, far squadra nei momenti più brutti, esserci sempre per le altre, quindi provare a diventare un punto di riferimento. Questo ruolo adesso mi sta molto a cuore perché ho capito tanti valori che prima magari non sapevo di avere. Sto cercando sempre di migliorare, di dare sempre il massimo perché avverto il peso di dimostrare a tutti quello che sappiamo fare fuori e anche dentro la palestra”.

Sul complimento più bello ricevuto fin qui: “Io ho fatto quest’anno e anche l’anno scorso ho fatto la preparazione con la Serie A dove ho conosciuto gente di altissimo livello, allenatori, staff. Un punto di riferimento per me è stato Monica De Gennaro che mi ha sempre aiutato, spronato. Io sono anche entrata in campo facendo la Courmayeur Cup e lì io guardavo sempre lei perché lei è stata un punto di riferimento che non potevo mollare. Mi ha sempre dato consigli molto utili sia per la persona che sono, sia per la pallavolo. Monica mi ha insegnato a dare sempre il massimo perché vedendola che sta sempre là mezz’ora in più, che fa questo sempre in più rispetto anche alle altre, mi ha dato molto e spero un giorno di riuscire a diventare come lei”.

Sulle canzoni da aggiungere alla playlist di Talent Zone: “Allora, io ascolto tutti i generi musicali che esistono, infatti sono sempre molto indecisa, passo da un genere all’altro. Una che ascolto ormai da un bel po’, prima di giorni di partita, come diciamo rito, è Giovane fuoriclasse di Capo Plaza e Hall of Fame”.

Sulle aspettative per la stagione sul piano individuale e di squadra: “Io mi auguro che riusciamo a esprimere il nostro miglior gioco, la nostra miglior pallavolo, che penso che sia la cosa più importante e in questo modo riuscire a vincere il più possibile, perché secondo me è molto importante sia con l’Imoco per prenderci appunto la rivincita, siccome dopo tanti anni che vincevamo, poi abbiamo perso l’anno scorso e con la nazionale anche di riuscire a fare molto bene, di stare sempre con la testa alle partite e di migliorare sempre di più durante l’anno”.

Sui dettagli da migliorare: “Sul piano tecnico un po’ tutto, magari anche la velocità. Tutto va migliorato sempre e quindi migliorare me come persona, cercare sempre di trovare una via di mezzo perché io o sono troppo o sono troppo poco, quindi trovare sempre la via di mezzo e fare il meglio che posso”.